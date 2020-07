O grupo Gurias do Rugby lançou a ação “Clínicas com Arbitragem”. O foco das clínicas será trabalhar pontos técnicos e táticos através da ótica dos Árbitros do Rio Grande do Sul e facilitar o entendimento das regras para os interessados.

Nesta 1ª Clínica que ocorrerá dia 9 de Julho às 19hs, Ana Paula Ripoll, Árbitra CBRu e representante dos árbitros no CA da Federação Gaúcha (FGR), e Eriniele Carmo, Árbitra CBRu e membro da Comissão de Arbitragem da FGR, discutirão, através da exibição vídeo os cartões do Campeonato Gaúcho Feminino 2019.

A inscrição é aberta a todos os interessados e é gratuita. Porém, por se tratar de um Workshop que permitirá interação dos participantes para esclarecimento de dúvidas e contribuições, limitamos em apenas 20 vagas. Os encontros ocorrerão pelo GMeet, portanto, é necessária uma conta Google ativa.

As inscrições já estão abertas através do link:

- Continua depois da publicidade -

https://forms.gle/ E6wBsVkcwJxs41KV7

A vaga será confirmada via e-mail.

Texto: Gurias do Rugby