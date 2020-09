Tempo de leitura: 1 minuto

O grupo gaúcho das Gurias do Rugby está abrindo as inscrições para mais uma Clínica com a Arbitragem! A Clínica com a Arbitragem #2 terá como tema “Tackle e Ruck” e será realizada nesta sexta-feira, 4 de setembro, às 19 horas. Desta vez, Ana Paula Ripoll e Eriniele Carmo, árbitras CBRu e FGR, recebem a árbitra e educadora de Arbitragem, Amanda Macedônio e será pelo Zoom. São apenas 20 vagas! Então corre pra te inscrever.

Já a 6ª Roda de Conversa aconteceu na última quinta-feira, 27 de agosto, às 20 horas. O assunto foi Managers, com a presença das atuais e ex-managers das Seleções Gaúchas Juvenis: Bruna Strassburger (Brummers); Isamara Buhl (Farrapos); Eduarda Azevedo (Curitiba e Urutau – League); Roberta Azevedo (Urutau – League). Passa lá no Youtube e confere a Roda #6 na íntegra além das outras Rodas e demais vídeos das Gurias.

Formulário de Inscrição Clínica com Arbitragem #2: https://forms.gle/ Qh9Y6as6mUjqy2XB6