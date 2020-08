Tempo de leitura: 2 minutos

Estão abertas as inscrições para mais uma Clínica Técnica da Gurias do Rugby. A Clínica Técnica #3 terá como tema “Corrida” e será realizada nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, às 19 horas. Nesta 3ª Clínica, Brenda Maia, atleta do BH Rugby e ex-atleta da Seleção Brasileira de Rugby, apresentará técnicas de corrida e exercícios. São apenas 20 vagas!

No último sábado, as Gurias do Rugby participaram da 1ª Rodada da Copa América Kickoff Virtual, promovida pelo Rugby Femenino Kick Off. As Gurias: Caroline Conter, Thaila Ferreira, Isamara Buhl, Ana Cecília Kruschewsky; se uniram às atletas do San Diego: Amanda Catusso e Tamires Zardin para montar a equipe que está competindo. Já as Gurias: Ana Paula Ripoll, Eriniele Carmo e Roberta Azevedo estão atuando na arbitragem do torneio virtual. As Gurias atletas ganharam todos os jogos deste sábado e, semana que vem, terminarão a fase de grupos com grandes chances de brigarem pela Taça Ouro!

Já a 5ª Roda de Conversa aconteceu na última quinta-feira, 13 de agosto, às 20h30min. As convidadas foram a Trainer de Saúde da WR na Sudamerica, Lúcia Deibler, e a Fisioterapeuta da Seleção Gaúcha Feminina, Camila Ferro. Abordamos diversos assuntos relacionados ao atendimento de campo, atuação junto a clubes, dificuldades e vitórias. Passa lá no nosso Youtube e confere a Roda #5 na íntegra além das outras Rodas e demais vídeos que produzimos.

Formulário de Inscrição Clínica Técnica #3: https://forms.gle/ CaTKvTSLEVZjNDhv5