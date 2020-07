O grupo gaúcho das Gurias do Rugby segue com iniciativas de compartilhamento de conhecimento. Segue o comunicado do grupo para Clínicas Técnicas:

Dando continuidade às ações propostas pelas Gurias do Rugby, lançamos as Clínicas Técnicas. O foco das clínicas é trabalhar pontos técnicos e táticos através da visão de referências do Rugby no assunto.

A Clínica Técnica #1 terá como tema “Scrum” e será realizada nesta quarta-feira, dia 22 de julho, às 20 horas. Nesta 1ª clínica, a Luiza Campos, atleta do Charrua e Hooker das Yaras, falará sobre Scrum juntamente com a árbitra gaúcha Ana Cecília Kruschewsky, que apresentará o viés da arbitragem sobre situações de jogo que envolvem a formação. As inscrições abriram hoje às 20 horas. São apenas 20 vagas!

Já a 3ª Roda de Conversa aconteceu na última quinta-feira, 16 de julho, às 20 horas. As convidadas foram as presidentes do Centauros, Jeniffer Harth, e do Antíqua-UFPEL, Geórgia Souto. Conversamos sobre muitos assuntos legais. Aproveitando o embalo de termos a PRIMEIRA Presidente do CA da FGR, Maria Carolina Rodrigues, perguntamos pra Geórgia Souto e pra Jeniffer Harth como é ser presidente de um clube de Rugby sendo mulher! Confira o vídeo com a resposta delas e também a Roda de Conversa #3 na íntegra.

Formulário de Inscrição Clínica Técnica #1: https://forms.gle/ qHcobf1ycV6jBymD6