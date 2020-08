Tempo de leitura: 1 minuto

A Clínica Técnica #2 será realizada nesta quinta-feira, dia 06 de agosto, às 20 horas. Nesta 2ª clínica a chutadora da Seleção Brasileira de Rubgy falará sobre técnicas de chute juntamente com a árbitra gaúcha Eriniele Carmo, que esclarecerá dúvidas sobre o viés da Arbitragem. Corra e inscreva-se.

São apenas 20 vagas! E, para o pessoal entrar no clima da Clínica Técnica #2, a Raquel preparou um Desafio de Chute que está nos Stories das Gurias do Rugby. Participe e marque as @guriasdorugby.

Já a 4ª Roda de Conversa aconteceu na última quinta-feira, 30 de julho, às 20 horas. Essa foi uma Roda Especial, pois contou com seis das Gurias do Rugby que fazem parte da história da Arbitragem Feminina do RS: as árbitras FGR e CBRu, Ana Paula Ripoll e Eriniele Carmo, as árbitras da FGR, Ana Cecilia Kruschewsky e Thaila Ferreira. Completando o time, Eduarda Azevedo, que acompanha a arbitragem desde os 12 anos, e Roberta Azevedo, árbitra do 1º trio Feminino em jogo oficial de XV no RS. As Gurias falaram sobre os desafios e a alegria de fazer parte da Arbitragem.

O vídeo completo está no Youtube e o Highlight delas falando sobre como lidar com árbitros inexperientes será lançado dia 04 de agosto, terça-feira.

Formulário de Inscrição Clínica Técnica #2: https://forms.gle/ DBMyAww1FRtuMCBf9