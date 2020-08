Tempo de leitura: 1 minuto

Estão abertas as inscrições para a Roda de Conversa #5 – Saúde. O evento ocorrerá na próxima quinta-feira, 13 de agosto, às 20h30min. As convidadas são Lúcia Deibler, Trainer de Saúda da WR na Sudamerica, e a Fisioterapeuta da Seleção Gaúcha Feminina, Camila Ferro. Ambas tem vasta experiência em suas áreas dentro de clubes e em jogos estaduais e nacionais. Elas estarão contando sobre suas trajetórias, desafios e vitórias.

Dia 11 de agosto, próxima terça-feira, às 12 horas, será lançada a Clínica Técnica #2 – CHUTE completa no Youtube! A 2ª Clínica Técnica contou com a Raquel Kochhann, chutadora da Seleção Brasileira de Rubgy, e com a árbitra gaúcha Eriniele Carmo. O evento ocorreu pelo GMeet no dia 6 de agosto, última quinta-feira. Raquel apresentou diversas técnicas de chute enquanto a Eriniele apontou os aspectos das Leis do Rugby.

Formulário de Inscrição Roda de Conversa #5: https://forms.gle/ NDSgLkMVoWD3aDaq6

Os links de divulgação da Roda de Conversa #5 e da Clínica Técnica #2 estão em anexo.