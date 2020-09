Tempo de leitura: 1 minuto

Estão abertas as inscrições para a Roda de Conversa #7 – Dinossauras do Rugby.

O evento ocorrerá na próxima quinta-feira, 10 de setembro, às 19h com as convidadas Larissa Bresolin (San Diego), Nairana Sedrez (Antiqua – UFPEL), Thailine Soares (Serra) e Juliana Menezes (Charrua), todas foram atletas no início do desenvolvimento do rugby gaúcho feminino no estado e estarão compartilhando histórias e experiências.

Na última semana, 04 de setembro (sexta-feira), rolou a Clínica de Arbitragem #2 – Tackle e Ruck com a árbitra e educadora em arbitragem Amanda Macedônio e mediação das árbitras gaúchas Ana Paula Ripoll e Eriniele Carmo numa excelente aula expositiva e interativa.

Formulário de Inscrição Roda de Conversa #7: https://forms.gle/ SJJ3jSvYG6kHAbqF8

