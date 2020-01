ARTIGO COM VÍDEOS – Com o encerramento da fase de grupos da Heineken Champions Cup europeia, a ação voltou para as ligas europeias e a Premiership inglesa esteve soib os holofotes, após o rebaixamento do Saracens por irregularidades.

O time rebaixado, mas atual campeão nacional, fez neste domingo o clássico de Londres contra o Harlequins e, sem seus principais atletas (já treinando com a Inglaterra para o Six Nations), os Sarries foram atropelados pelo rival: 41 x 14. O argentino Martin Landajo marcou o último try dos Quins.



O outro resultado impactante da rodada foi a derrota em casa do líder Exeter Chiefs diante do Sale Sharks por 22 x 19, que não tirou a ponta do Exeter, mas manteve o Sale no G4.



Por sua vez, os outros dois times do G4 perderam. O vice líder Northampton Saints não aproveitou a derrota dos Chiefs, perdendo em casa para o London Irish por 20 x 16, graças a dois tries no apagar das luzes.



Já o Gloucester caiu em clássico do West Country diante do Bristol Bears por 34 x 16, com tries de Henry Purdy, Luke Morahan e Mat Protheroe no segundo tempo.



Enquanto isso, no clássico dos maiores campeões ingleses, o Bath afundou mais um pouco o Leicester Tigers vencendo por 13 x 10, com 2 tries de Tom Homer.



Por fim, o Wasps se reergueu da má campanha vencendo fora de casa o Worcester Warriors por 30 x 26, com Dan Robson marcando o try do triunfo aos 71′.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Northampton Saints 16 x 20 London Irish

Bath 13 x 10 Leicester Tigers

Bristol Bears 34 x 16 Gloucester

Exeter Chiefs 19 x 22 Sale Sharks

Worcester Warriors 26 x 30 Wasps

Harlequins 41 x 14 Saracens

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 9 30 Northampton Saints Northampton 9 29 Sale Sharks Salford (Manchester) 9 26 Gloucester Gloucester 9 23 Bristol Bears Bristol 9 22 Harlequins Londres 9 22 Bath Bath 9 21 Worcester Warriors Worcester 9 18 Wasps Coventry 9 18 London Irish Reading / Londres 9 17 Leicester Tigers Leicester 9 12 Saracens* Londres 9 -7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;