ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de papo na Gallagher Premiership inglesa! Nesse fim de semana foi encerrada a temporada regular da competição, com os duelos de semifinais sendo definidos: Exeter Chiefs contra Northampton Saints e Saracens versus Gloucester. Harlequins e Bath completaram ainda a lista dos 6 times ingleses classificados à próxima Heineken Champions Cup europeia.

Com Chiefs, Saracens e Gloucester já classificados às semis, os holofotes estavam na briga particular entre Saints e Harlequins. E os Quins deixaram escapar a classificação de forma dramática. Em visita ao arquirrival Wasps, no velho clássico de Londres, o Harlequins sucumbiu por 27 x 25, em um jogo de tirar o fôlego que teve Joe Simpson marcando 2 tries decisivos para os Wasps justo em seu jogo de despedida no clube. No fim, os Quins flertavam com uma heroico vitória, com Elia Elia marcando try aos 75′ que deixava o time de Twickenham a 1 ponto no placar. E, com o tempo esgotado, James Lang teve o chute de pena da vitória para os Quins, do meio campo, mas o arremate acabou agonizantemente curto demais.



Enquanto isso, o Northampton Saints não conseguiu cumprir com a tarefa hercúlea de vencer fora de casa o líder Exeter Chiefs, que confirmou a primeira colocação geral com um indiscutível 40 x 21. Mas os Saints ainda fizeram um primeiro tempo de alto nível, levando o jogo ao intervalo em 21 x 21 – com destaque para try de 95 metros do sul-africano Cobus Reinach, máximo tryman da liga – para depois sofrerem mais 3 tries sem resposta, pagando por 2 amarelos em sequência. Ainda assim, com a derrota dos Harlequins, a classificação foi de Northampton.



Na luta pela Heineken Champions Cup, o Bath só teve o que comemorar em vitória fantástica fora de casa sobre o rival histórico Leicester Tigers. Os donos da casa chegaram a abrir 26 x 15 no primeiro tempo, mas o Bath lavou a alma no segundo tempo com Jacques van Rooyen marcando o try dramático da vitória aos 77′, convertido por Rhys Priestland para a festa dos visitantes. 32 x 31;



Enquanto isso, na Grande Manchester, o Sale Sharks fez de tudo para conseguir o 6º lugar e venceu o Gloucester em uma chuva de tries por 46 x 41. Mas, o resultado não foi suficiente para o time de Faf de Klerk ir à máxima competição europeia. Ainda sim, aplausos para o jogaço, com direito a lindo try da vitória no finzinho de Danny Solomona – artilheiro de tries da liga ao final das 22 rodadas.



Por sua vez, o vice líder Saracens pôs os reservas para o jogo da ressaca do título europeu. E com isso os londrinos acabaram derrotados por 31 x 29 pelo Worcester Warriors, com o galês Josh Adams marcando try aos 75′ que deixava os Warriors a 1 ponto da virada. E, com o tempo esgotado, Duncan Weir chutou o penal da vitória. Destaque ainda para o try do argentino Marcelo Bosch, que está se despedindo dos Saracens, rumo à aposentadoria.



Por fim, em jogo de despedida do rebaixado Newcastle Falcons, a vitória foi do Bristol Bears por 19 x 12.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Worcester Warriors 31 x 29 Saracens

- Continua depois da publicidade -

Wasps 27 x 25 Harlequins

Sale Sharks 46 x 41 Gloucester

Newcastle Falcons 12 x 19 Bristol Bears

Leicester Tigers 31 x 32 Bath

Exeter Chiefs 40 x 21 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 22 86 Saracens Londres 22 78 Gloucester Gloucester 22 68 Northampton Saints Northampton 22 56 Harlequins Londres 22 56 Bath Bath 22 56 Sale Sharks Salford (Manchester) 22 55 Wasps Coventry 22 51 Bristol Bears Bristol 22 51 Worcester Warriors Worcester 22 46 Leicester Tigers Leicester 22 41 Newcastle Falcons Newcastle 22 31

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

Semifinais

Dia 25/05 – Exeter Chiefs x Northampton Saints, em Exeter

Dia 25/05 – Saracens x Gloucester, em Londres