ARTIGO COM VÍDEO – Neste fim de semana, a Premiership inglesa parou por conta do Six Nations. No entanto, a Premiership Rugby Cup, a Copa da Inglaterra, teve lugar com a primeira de suas semifinais rolando no domingo entre Exeter Chiefs e Harlequins.

Os Chiefs tinham o mando de jogo e o favoritismo, mas os Quins voaram baixo em um segundo tempo eletrizante. A primeira etapa fechou em 18 x 05 para os visitantes, 2 tries a 1, mas a segunda etapa foi frenética, com os londrinos arrancando mais 5 tries para vencerem por 49 x 22.

No dia 7, Sale Sharks e Saracens farão a outra semifinal, com a final marcada para março.

Premiership Rugby Cup – Copa da Inglaterra

Semifinais

Exeter Chiefs 22 x 49 Harlequins, em Exeter

Dia 07/02 – Sale Sharks x Saracens, em Salford

TOP 12 pega fogo com derrotas do Calvisano e Rovigo – por Giorgio Vuerich

Cinco time em luta para quatro vagas. O Petrarca Rugby vence o derby italiano contra o líder Rovigo por 19x 16. Com a vitória de hoje, os “padovanos” do técnico Andrea Marcato sobe para 32 pontos na classificação, em quinto lugar, próximo à área dos playoffs. Um sucesso importante também para Valorugby Emilia, que no estádio “Mirabello” com o tupi Dell’Acqua no elenco ;derrota os campeões italianos de Calvisano por 22x 16, encurtando as distâncias dos líderes Rovigo, agora a apenas um ponto de distância. Vitória em casa também pelos policiais do Fiamme Oro, que venceram recebendo o bônus em casa contra o Colorno por 42×10, passando para o terceiro lugar na tabela com 38 pontos, enquanto o Mogliano teve o melhor no clássico veneto contra o San Donà por 27×24. Pela luta contra o rebaixamento, vitória importante pelos Lyons que venceu a lanterna Lazio 19×18, afastando-se do último lugar atrais do Colorno. A única vitória fora de casa foi dos toscanos I Medicei em Viadana 19×14.

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Viadana 14 x 19 I Medicei

Valorugby Emilia 22 x 16 Calvisano

Fiamme Oro 42 x 16 Colorno

Mogliano 27 x 24 San Donà

Petrarca 19 x 16 Rovigo

Lyon 19 x 18 Lazio

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 10 42 Valorugby Emilia Reggio Emilia 10 41 Fiamme Oro Roma 10 38 Calvisano Calvisano 10 35 Petrarca Padova 10 32 Mogliano Mogliano Veneto 10 24 I Medicei Florença 10 19 San Donà San Donà di Piave 10 18 Viadana Viadana 10 16 Colorno Colorno 10 14 Lyons Piacenza 10 13 Lazio Roma 10 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.