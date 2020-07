As finais da temporada 2019-20 Heineken Champions Cup e da Challenge Cup, as duas copas europeias, serão no fim de semana do dia 17 de outubro. O evento estava marcada para ocorrer em Marselha, na França, mas com a improbabilidade de se poder contar com público foi decidido que outra sede será escolhida para a final.

Com isso, Marselha receberá a final de 2021, estipulada para maio do próximo ano, para poder organizar um evento completo, com público. Londres, que receberia a final de 2021, passará a sediar a de 2022, no novo estádio do Tottenham.