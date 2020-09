Tempo de leitura: 6 minutos

A edição 2019-20 da Heineken Champions Cup, a máxima copa europeia de clubes, não acabou ainda não. A competição retorna nesse fim de semana com suas quartas de final, ainda que com restrições de público nos estádios.

Os jogos, desta vez, não terão transmissão para o Brasil, mas seguem atraindo as atenções, pelos grandes duelos que rolarão. No sábado, o Leinster (Irlanda), atual campeão do PRO14 e maior campeão europeu, duela com o Saracens (Inglaterra), atual campeão europeu, enquanto na sequência tem o choque entre os francês Clermont contra Racing, sedentos por título.

No domingo, o Toulouse (França), que divide com o Leinster o posto de maior campeão europeu, recebe o Ulster (Irlanda), que acaba de ser vice campeão do PRO14, ao passo que o duelo entre ingleses, Exeter Chiefs e Northampton Saints, fecha as quartas de final, com duas equipes em situações bem distintas.

Super duelo de titãs… em situações opostas

São 7 títulos de Heineken Champions Cup em campo. Mais precisamente, Leinster e Saracens venceram a máxima competição europeia em 7 dos últimos 11 anos – incluindo os últimos 4. Trata-se, aliás, da reedição da final de 2019, que teve o Saracens erguendo a taça. No entanto, depois daquele título, o time de Londres passou a viver no inferno, com seu rebaixamento forçado na Premiership inglesa por ter quebrado o teto salarial de sua liga. Com isso, 2020 vem sendo um pesadelo para os Sarries que, apesar de perderem atletas e terem que colocar em campo muitos jovens, não estão desempenhando tal mal na Premiership.

Agora, o título da Champions Cup é o único objetivo que resta aos Saracens, de Maro Itoje, Billy Vunipola & cia. No entanto, os londrinos novamente sofreram um baque ao perderem Owen Farrell suspenso. Com isso, o jogo contra o Leinster é um verdadeiro “tudo ou nada” para os Saracens.

Do outro lado, o Leinster vive temporada simplesmente perfeito. O time de Dublin acaba de ser campeão pelo terceiro ano seguido do PRO14 e, desta vez, de modo invicto. Na final, o Leinster foi capaz inclusive de ter veteranos como Jonny Sexton e Scott Fardy começando no banco e mesmo assim venceu de modo tranquilo o título.

O favoritismo está do lado do time do Leinster, que jamais foi derrotado na Irlanda pelo Saracens. Porém, os ingleses não podem ser menosprezados, afinal, eram a máquina a ser batida na Europa até muito pouco tempo atrás.

Gigantes franceses frente a frente

Por outro lado, Clermont – vice campeão europeu de 2013, 2015 e 2017, o maior vice da Europa – encara o Racing – vice campeão europeu de 2018 – em jogo entre dois dos mais poderosos elencos da França – e que acabaram de voltar à ação, com apenas duas rodadas do Top 14 francês tendo sido jogadas até o momento. Com isso, pouco pode ser concluído a partir das duas rodadas, mas o Clermont já sofreu uma inesperada derrota, diante do Bayonne, enquanto o Racing é o líder com duas boas vitórias.

Os dois clubes já duelaram no começo deste ano, com vitória do Racing por 27 x 19, ao passo que em 2019 o duelo na casa do Clermont acabou em 31 x 31, mas na casa do Racing a vitória foi dos visitantes por impressionantes 40 x 17. Jogando em casa, o Clermont leva pequena vantagem, mas o presente do Racing é inspirador para o torcedor de Paris. O escocês Finn Russell lidera o Racing com a camisa 10, ao passo que os amarelos do Clermont têm os olhos no par de centros Fofana e Moala, que pode causar estragos.

Toulouse contra Ulster: duelo de opostos da pandemia



Base da seleção francês, com nomes como Dupont, Ntamack e Ramos, liderado pelo experiente All Black Jerome Kaino e apimentado pelo Springbok Cheslin Kolbe, o Toulouse, no papel, parece favorito para o primeiro jogo de domingo das quartas de final. O maior campeão francês tem o elenco, numa mescla de experiência e juventude promissora. No entanto, o rugby francês acabou de voltar à ação, com uma vitória e uma derrota.

Do outro lado, o Ulster passou por renovação em seu elenco, que conta com poucas estrelas – e muitos olhos em Jacob Stockdale. Porém, o time da Irlanda do Norte soube voltar forte da pandemia e alcançou o vice campeonato do PRO14. Com 4 jogos desde a pausa, o Ulster está mais “aquecido” para um jogo dessa importância.

Amplo favoritismo para o Exeter Chiefs

Por fim, o líder da Premiership inglesa, o Exeter Chiefs, recebe o Northampton Saints, 7º colocado na Inglaterra. Os dois clubes vivem momentos totalmente distintos, com o Exeter embalado na Premiership e se dando ao luxo de poupar atletas nas últimas rodadas, enquanto os Saints afundaram, perdendo a 4ª colocação que tinham no momento da volta das atividades.

Os Saints não vencem os Chiefs desde 2016 e perderam seu grande nome, Cobus Reinach. A liderança está nas mãos de Dan Biggar, mas os Chiefs de Stuart Hogg, Jack Nowell, Sam Simmonds e Jonny Gray contam com um conjunto fortíssimo que vai se colocando como real candidato a um título que seria inédito.

*Horários de Brasília

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Clubes 2019-20

Quartas de final

Dia 19/09 – 11h00 – Leinster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra), em Dublin

Árbitro: Pascal Gauzère (França)

Dia 19/09 – 13h45 – Clermont (França) x Racing (França), em Clermont-Ferrand

Árbitro: Romain Poite (França)

Dia 20/09 – 08h30 – Toulouse (França) x Ulster (Irlanda), em Toulouse

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Dia 20/09 – 13h30 – Exeter Chiefs (Inglaterra) x Northampton Saints (Inglaterra), em Exeter

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)