Tempo de leitura: 2 minutos

A Heineken Champions Cup, a Copa Europeia, crescerá de 20 para 24 times para a temporada 2020-21. A medida é provisória, por conta da pandemia, e o torneio voltará a ter 20 times em 2021-22.

Serão ao todo 8 times de cada uma das 3 grandes ligas: Top 14 francês, Premiership inglesa e PRO14 (Irlanda, Gales, Escócia e Itália). A competição começará no dia 11 de dezembro e o formato será completamente novo:

2 grupos com 12 times cada, com cada time jogando apenas 4 partidas: As equipes serão classificadas por “tiers”, sendo: Tier 1: 1º e 2º colocados de cada liga (Top 14, Premiership e PRO14); Tier 2: 3º e 4º colocados de cada liga (Top 14, Premiership e PRO14); Tier 3: 5º e 6º colocados de cada liga (Top 14, Premiership e PRO14); Tier 4: 7º e 8º colocados de cada liga (Top 14, Premiership e PRO14); Cada grupo terá 4 times de cada liga, 1 de cada tier; Os times não poderão enfrentar times de sua própria liga e do mesmo tier na fase de grupos, totalizando 4 jogos para cada time, contra 4 times diferentes: 2 em casa e 2 fora;

Os 4 primeiros colocados de cada grupo avançarão às quartas de final;

Os times classificados de 5º a 8º em cada grupo jogarão as oitavas de final da Challenge Cup, a 2ª copa europeia;

As quartas de final da Champions Cup serão jogadas em ida e volta;

As semifinais e a final serão em jogos únicos. A final ocorrerá no dia 22 de maio, em Marselha (França);

PRO14 e Top 14 já contam com seus classificados, ao passo que a Premiership inglesa apenas definirá seus classificados no início de outubro.

- Continua depois da publicidade -

No momento, já estão classificados:

Top 14: Bordeaux, Lyon, La Rochelle, Racing, Toulon, Clermont e Toulouse e mais 1 (Montpellier ou Castres)*; 8ª vaga em aberto entre Montpellier e Castres. O Montpellier foi o 8º colocado do Top 14, mas o Castres pode se classificar caso seja campeão da Challenge Cup;

PRO14: Leinster, Munster, Ulster, Connacht (Irlanda), Edinburgh, Glasgow (Escócia), Scarlets e Dragons (Gales);

Premiership: a definir;

Challenge Cup também diferente

Já a Challenge Cup, a segunda copa europeia, terá apenas 14 participantes, sendo 6 do Top 14 francês, 4 da Premiership inglesa e 4 do PRO14. As equipes também jogarão apenas 4 jogos na primeira fase, sem enfrentarem times do mesmo país, com os 8 primeiros colocados avançando às oitavas de final, que terão ainda 8 times oriundos da Champions Cup.

Estão classificados até o momento: