Foi oficialmente confirmado hoje pela organização que a Heineken Champions Cup, a Copa Europeia, terá seu retorno no dia 18 de setembro, com as quartas de final da temporada 2019-20. Isto é, após a final do PRO14 (marcada para 12 de setembro). A Premiership inglesa também deverá ter sua final nesse período (ainda pendente de confirmação), ao passo que o Top 14 francês optou pelo cancelamento total da temporada.

A EPCR (organizadora da competição) confirmou ainda que as semifinais acontecerão já no fim de semana seguinte, entre os dias 26 e 27 de setembro. Já era sabido que a entidade quer ainda a grande final no dia 17 de outubro.

A Challenge Cup, a segunda copa europeia, terá as mesmas datas. As duas competições foram paralisadas pela pandemia quando já tinham completado sua fase de grupos, restando apenas os jogos do mata-mata.

Os confrontos de quartas de final são os seguintes:

Heineken Champions Cup

Clermont (França) x Racing (França)

Exeter Chiefs (Inglaterra) x Northampton Saints (Inglaterra)

Leinster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra)

Toulouse (França) x Ulster (Irlanda)

Challenge Cup