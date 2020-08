Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Sábado de encerramento do Super Rugby Aotearoa. A competição da Nova Zelândia que substituiu o Super Rugby com a pandemia teve sua conclusão neste sábado com o duelo entre Highlanders e Hurricanes, em Dunedin, sem público. Os Highlanders conseguiram a vitória por 38 x 21 para acabarem o ano bem.



O primeiro try do jogo foi dos Hurricanes, que abriram o marcador aos 5′ com Vince Aso, após Jordie Barrett disparar na ponta. Os Highlanders, no entanto, responderam prontamente, com try aos 10′ com Punivai, finalizando após Mitch Hunt criar espaço com dummy e Josh Ioane fazer a assistência.

O jogo seguiu aberto e envolvente, com os Hurricanes cruzando o in-goal aos 29′ com Jamie Booth, que correu para o try após assistência inteligente do segunda linha Scrafton, que criou espaço com passe para dentro.

O momento parecia favorecer os visitantes, mas os ‘Canes tiveram dois tries seguidos anulados, de Aso e Prinsep. Todavia, os ‘Landers souberam recuperar o controle da posse de bola e território e foram premiados aos 33’ com try de Ash Dixon, finalizando maul após lateral. 14 x 14, números de intervalo.

Os donos da casa começaram o segundo tempo com tudo e o centro Michael Collins marcou mais um try para os Highlanders, recebendo lindo offload de Nareki.

Os ‘Canes tiveram novo try anulado por obstrução, aos 51′, e aos 57’ o maul após lateral dos ‘Landers resultou em mais um try, em lance que resultou em cartão amarelo para Ardie Savea deixando os visitantes com 14 homens. Depois, aos 61’, o turnover no campo de defesa com Aaron Smith foi transformado em try para os donos da casa, com Mitch Hunt disparando na ponta para correr meio campo e marcar o try que dava momentaneamente o bônus ofensivo aos ‘Landers.

Os Highanders, todavia, não seguraram a vantagem. Os Hurricanes souberam finalizar o jogo com mais volume e marcaram o último try do duelo aos 71’ com o centro sensação Umaga-Jensen apanhando no in-goal chute de Garden-Bachop que Hunt não apanhou. Fim de jogo em ‘Landers 38, ‘Canes 21.

Na Nova Zelândia, o próximo evento será só no dia 29 de agosto, com o relançamento do jogo anual entre as seleções das ilhas do Norte e do Sul do país.

38 21

Highlanders 38 x 21 Hurricanes, em Dunedin



Árbitro: Brendon Pickerill

Highlanders

Tries: Punivai, Dixon, Hunt, Collins e penal try

Conversões: Ioane (3) e Hunt (1)

Penais: Hunt (1)

15 Mitch Hunt, 14 Josh McKay, 13 Michael Collins, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Josh Ioane, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Dillon Hunt, 6 Shannon Frizell, 5 Jack Whetton, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Daniel Lienert-Brown, 18 Jeff Thwaites, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Teariki Ben-Nicholas, 21 Folau Fakatava, 22 Ngatungane Punivai, 23 Tom Florence;

Hurricanes

Tries: Aso, Booth e Umaga-Jensen

Conversões: Barrett (3)

15 Jordie Barrett, 14 Vince Aso, 13 Billy Proctor, 12 Peter Umaga-Jensen, 11 Wes Goosen, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 Jamie Booth, 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (c), 1 Ben May;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Tevita Mafileo, 18 Pouri Rakete-Stones, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Jonathan Taumateine, 22 Salesi Rayasi, 23 Chase Tiatia;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 8 30 Blues Auckland 8 24 Hurricanes Wellington 8 21 Highlanders Dunedin 8 14 Chiefs Hamilton 8 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;