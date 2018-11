ARTIGO COM VÍDEOS – O título do URBA Top 12, o Campeonato de Buenos Aires, será decidido entre o terceiro e o quarto colocados da temporada regular: o bicho papão Hindú (campeão de 2017 e vencedor de 8 dos últimos 12 campeonatos da URBA) e o Alumni (campeão pela última vez em 2001), que reeditarão a final de 2017, vencida pelos Elefantes.

As semifinais foram ambas disputadas em San Isidro, no campo do CASI. No sábado, o San Luis, de La Plata, melhor time da temporada regular. Mas os maristas não se encontraram e foram atropelados por 50 x 03 pelo Alumni.

No domingo, Belgrano e Hindú fizeram o duelo dos dois últimos campeões e o Hindú falou mais alto, com um triunfo no detalhe por 26 x 21, com 4 tries a 3.

A grande final será no dia 25 de novembro.

URBA Top 12 – Campeonato de Buenos Aires

Semifinais

San Luis 03 x 50 Alumni

Belgrano 21 x 26 Hindú

Final – dia 25/11

Hindú x Alumni