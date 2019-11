ARTIGO COM VÍDEOS – A América do Sul viveu um fim de semana de finais em suas duas maiores potências, com as decisões dos campeonatos nacionais de clubes de Argentina e Uruguai.

Na Argentina, a final foi em Don Torcuto, no município (partido) de Tigre, na Grande Buenos Aires, onde o “papa titulos” recente do país, o Hindú, mais uma vez ergueu a taça de campeão, ao vencer o Jockey Club de Rosario por suados 18 x 14. Foi o decacampeonato dos Elefantes, que venceram nada menos que todos as últimas 5 edições do Nacional de Clubes. O Hindú não marcou tries na final, mas Santiago Fernández chutou 6 penais certeiros. O segundo tempo foi dramático para os donos da casa, por conta de um cartão vermelho logo aos 43′, porém a reação dos visitantes foi tardia, com o único try do Jockey saindo no minuto final apenas, com Patricio Baronio.



Enquanto isso, o Estádio Charrua, em Montevidéu, ferveu para a final do Campeonato Uruguaio, com o tradicional “Clássico dos Colégios”, entre os gigantes Old Christians e Old Boys, que produziram lindo espetáculo na arquibancada. Em campo, os azuis dominaram por completo, com o Old Christians vencendo por 43 x 13, recuperando o título após ter ficado de mãos abanando em 2018. O Old Chrstians havia sido campeão nacional em 2015, 2016 e 2017, dominando os últimos anos da competição.

- Continua depois da publicidade -

Nacional de Clubes – Campeonato Argentino

Final



18 13

Hindú 18 x 13 Jockey de Rosario, em Tigre

Histórico

Equipe Província Títulos Anos Hindú Buenos Aires 10 1996, 2001, 2003, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 SIC Buenos Aires 4 1993, 1994, 2006 e 2008 Duendes Rosario 3 2004, 2009 e 2011 Alumni Buenos Aires 1 2002 CASI Buenos Aires 1 1995 CUBA Buenos Aires 1 2014 Jockey de Rosario Rosario 1 1997 La Plata Buenos Aires 1 2007 La Tablada Córdoba 1 1999 San Cirano Buenos Aires 1 1998* San Luis Buenos Aires 1 1998*

*Título dividido

Campeonato Uruguaio

Final

43 13

Old Christians 43 x 13 Old Boys, em Montevidéu

Histórico

Clube Títulos Anos Carrasco Polo 27 1952, 1961, 1966, 1981, 1983, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2014 Old Christians 20 1968, 1970, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2007, 2015, 2016, 2017 e 2019 Old Boys 14 1950, 1952, 1956, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1975, 2010 e 2013 La Cachila* 5 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975 Trouville 3 1951, 1953 e 1956 Montevideo Cricket 3 1954, 1956 e 1958 Colonia Rowing* 2 1955 e 1958 Trébol Paysandu 1 2018 Los Cuervos 1 1960

*Extintos