ARTIGO COM VÍDEOS – A Argentina conheceu neste fim de semana seus dois grandes final do Nacional de Clubes, a máxima competição do país. O atual campeão nacional, o Hindú, de Don Tocuato (Grande Buenos Aires), e o Jockey Club de Rosario farão a grande final, na casa do Hindú, no próximo dia 16, após derrotarem, respectivamente, Marista, de Mendoza, e Duendes, de Rosario.

O Hindú foi a Mendoza e acabou com a festa da sensação da competição, o Marista, triunfando por 31 x 21, em jogo apertado, com o time da casa saindo atrás mas reagindo com dois tries no segundo tempo. O Hindú teve frieza com o experiente Santiago Fernandez chutando um penal e um drop goal vencedores. Já o Jockey derrotou seu arquirrival Duendes em dérbi de Rosario por 20 x 14, com um segundo tempo clínico que teve try decisivo de Lucas Vignau e drop goal de Ignacio Dogliani.

O único título nacional da história do Jockey de Rosario foi conquistado em 1996 e foi numa final justamente contra o Hindú. Os Elefantes, como é conhecido o Hindú, já foram campeões nacionais 9 vezes, mais do que qualquer clube.





Nacional de Clubes – Campeonato Argentino

Semifinais

Jockey de Rosario 20 x 14 Duendes, em Rosario

Marista 21 x 31 Hindú, em Mendoza

Final – dia 16/11

Hindú x Jockey de Rosario, em Tigre