ARTIGO COM VÍDEOS – ÉPICO! Pela primeira vez na história o Brasil venceu uma seleção argentina no rugby de 15 jogadores e não foi qualquer vitória! Jogando em Buenos Aires, no Club Newman, os Tupis se viram dominados no primeiro tempo pela Argentina XV (a seleção de desenvolvimento da Argentina, que jogava com um elenco forte que incluía alguns Pumas e Jaguares), que abria 33 x 03 no placar. Porém, com um segundo tempo heróico, os Tupis produziram uma das maiores viradas já vistas no rugby sul-americano e com 5 tries não respondidos conseguiu uma inédita e histórica vitória por 36 x 33. Com o resultado, o Brasil se aproximou de um título igualmente inédito, precisando agora vencer a Colômbia no SPAC, em São Paulo, no sábado que vem, para poder erguer o título de campeão do Sul-Americano.

O jogo de dois tempos foi emblemático, com direito a volta de Tanque, ídolo de uma geração, e com try de Ige, jogador com mais test matches disputados na história com a camisa dos Tupis. Uma pena que o jogo não valia pontos no Ranking e foi marcado pela União Argentina de Rugby para um campo sem torcida. O Brasil provou que merece toda a atenção de seus vizinhos e produziu uma vitória sem precedentes.

O Brasil inaugurou o placar com um penal logo no início de Josh. Mas, não tardou para que a Argentina XV – liderada pelos Pumas Tomás Cubelli, o scrum-half, e Benjamín Macome, o segunda linha – impusesse seu jogo. Foram 5 tries que mostravam a tradicional força do rugby argentino, com o ponta Bustinduy marcando o primeiro para os donos da casa, Macome rompendo para 2 tries, e Liotta e o capitão Bavaro guardando outros 2 para abrirem 33 x 03 indiscutíveis.

O segundo tempo começou mais morno, com o Brasil capaz de se defender muito bem e manter o placar inalterado até os 60′. Com isso, os Tupis ganharam confiança e, aos 61′, os avançados brasileiros mostraram que fisicamente o time vai muito bem, cresceram na reta final da partida e, em bela sequência de fases, Michael “Ilha” cravou o primeiro try brasileiro.



A posse de bola era toda do Brasil e os argentinos começaram a errar. Macome recebeu cartão amarelo – que se provaria fatal contra os anfitriões – e Josh rejeitou chutar ao H. O Brasil quis o try e foi para cima, com o scrum brasileiro funcionando e Ige apoiou para o segundo try – um push-over try dos Tupis sobre a Argentina XV, finalizado por um ídolo do rugby brasileiro.



O try deu gás ao Brasil e foi a vez da linha verde e amarela produzir com muita qualidade, em uma troca de passes de gala que terminou com Ilha recebendo um belo offload e caindo para seu segundo try no jogo. Grande jogo do avançado do Curitiba, com um try que deu confiança aos Tupis de que a vitória era possível.



A Argentina XV – já com 15 homens em campo – tentou ir ao ataque, mas o time da casa estava abatido. E, aos 75′, o contra-ataque brasileiro funcionou, com Ariel disparando na ponta para o quarto try brasileiro. Faltava mais um. O Brasil pôs a bola para a lateral e trabalhou no ataque, sofreu um turnover, mas a Argentina errou com a bola dentro do in-goal, cedendo um precioso scrum a 5 metros com o tempo esgotado. O Brasil não deixou escapar a chance, mostrou a força de sua formação e Arthur Bergo caiu para um histórico try, que assegurou a primeira vitória brasileira sobre um XV argentino. Épico, para dizer o mínimo.



A vitória brasileira não valeu bônus ofensivo porque o Sul-Americano está usando o sistema “francês”, no qual apenas a vitória por 3 tries ou mais de diferença ovale bônus ofensivo.

#SAR6N Festejo histórico y retiro inolvidable para #Joao #Da #Ros. El tercera línea de #Brasil, quien debutó en 1998, jugó su último partido ante #ArgentinaXV y cerró su carrera en #LosTupis con un broche de oro.

👏🏻👏🏻👏🏻 para el 7 brasileño. pic.twitter.com/wvQj3QANDq — Rugby Show (@RugbyShowNet) May 13, 2018

33 36

Argentina XV 33 x 36 Brasil, em Benavidez, Buenos Aires

Árbitro: Joaquin Montes (Uruguai)

Argentina XV

Tries: Macome (2), Bastinduy, Liotta e Bavaro

Conversões: Díaz Bonilla (4)

15 Tomás Videla, 14 Manuel Bustinduy, 13 Santiago Resino, 12 Nicolás Cantarutti, 11 Francisco Liotta, 10 Joaquín Díaz Bonilla, 9 Tomás Cubelli, 8 Santiago Portillo, 7 Lautaro Bavaro (c), 6 Mariano Romanini, 5 Federico Gutiérrez, 4 Benjamín Macome, 3 Benjamín Espinal, 2 Diego Fortuny, 1 Franco Brarda;

Suplentes: 16 José Luis González, 17 Julián Martín, 18 Felipe Arregui, 19 Nahuel Milán, 20 Rodrigo Fernández Criado, 21 Gregorio Del Prete, 22 Juan Cruz González, 23 Facundo Ferrario;

Brasil

Tries: Ilha (2), Ige, Ariel e Bergo

Conversões: Josh (4)

Penais: Josh (1)

15 Lucas “Zé” Tranquez, 14 De Wet Van Niekerk, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Ariel Rodrigues, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 Matheus Augusto, 7 Arthur Bergo, 6 João Luiz “Ige” da Ros, 5 Gabriel Paganini, 4 Lucas “Bruxinho” Piero, 3 Jardel Vettorato, 2 Yan Rosetti (c), 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Endy Willian, 17 Wilton “Nelson” Rebolo, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Caique Silva, 20 Michael “Ilha” de Moraes, 21 Will Broderick, 22 Rafael “Grilo” Morales, 23 Valentin Garcia;









Seleção Apelido Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Brasil Tupis 8 2 2 0 0 0 0 64 45 19 Argentina XV Argentina XV 6 2 1 0 1 1 1 97 39 58 Uruguai XV Uruguai XV 6 2 1 0 1 1 1 46 27 19 Paraguai Yakarés 4 2 1 0 1 0 0 31 92 -61 Chile Cóndores 4 2 1 0 1 0 0 50 32 18 Colômbia Tucanes 1 2 0 0 2 0 1 31 54 -23

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos