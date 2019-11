ARTIGO COM VÍDEO – O rugby masculino de seleções não parou. Neste sábado, 4 jogos movimentaram a Europa, com um grande destaque: o clássico germânico entre Alemanha e Holanda pelo “Six Nations C”.

Rebaixada do “Six Nations B” na última temporada, a Alemanha era a grande favorita ao título e jogava em casa contra sua principal concorrente. No entanto, com uma seleção totalmente renovada, com pouquíssima experiência, as Águias Negras foram atropeladas pelos Laranjas. A Holanda se impôs por completa e venceu por 37 x 07, em jogo indiscutível de 4 tries a 1 para os visitantes, que dispararam na liderança e se colocaram em posição de favoritismo para conquistarem o título e tentarem retornar ao “Six Nations B” (ausente desde 2002).

O “Six Nations C” ainda teve mais uma partida e foi de arrepiar, com a Polônia vencendo fora de casa a Suíça por 23 x 20. Já uma divisão abaixo, na Conference 1, Chipre suou para vencer fora de casa Malta, 18 x 16.

- Continua depois da publicidade -

Enquanto isso, a Espanha recebeu Hong Kong em amistoso que fechou a gira dos asiáticos pela Europa. Os Leões ibéricos triunfaram por 29 x 07, impondo-se sobre o bom time dos Dragões em partida que foi de despedida de Jaime Nava, histórico atleta da equipe.



Por fim, o sábado foi ainda de largada para o qualificatório para a nova Copa da África 2020. A competição não teve disputa em 2019 e mudou de formato para o ano que vem. Em 2020, serão 12 seleções, divididas em 4 grupos com 3 equipes cada, com os campeões jogando as semifinais. Namíbia, Quênia, Zimbábue, Uganda, Tunísia, Marrocos, Argélia e Zâmbia já estão garantidos na elite e as outras 4 vagas estão sendo decididas neste fim de ano com 4 confrontos.

Os 2 primeiros foram hoje, com a Costa do Marfim se classificando com vitória por 60 x 03 sobre Ruanda, ao passo que Gana venceu jogo parelho contra Botsuana, 36 x 25. No próximo fim de semana ainda rolarão os ouros 2 embates: Madagascar versus Nigéria e Senegal contra Maurício.

Amistoso

29 07

Espanha 29 x 07 Hong Kong, em Madri

Rugby Europe Trophy – 2ª divisão da Rugby Europe / 3ª divisão da Europa

07 37

Alemanha 07 x 37 Holanda, em Heidelberg

20 23

Suíça 20 x 23 Polônia, em Yverdon-les-Bains

Seleção Jogos Pontos Holanda 2 10 Suíça 2 6 Ucrânia 2 5 Alemanha 2 4 Polônia 2 4 Lituânia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe / 4ª divisão da Europa

Grupo Sul



Malta 16 x 18 Chipre, em Paola

Seleção Jogos Pontos Croácia 2 9 Malta 2 6 Chipre 2 5 Eslovênia 2 2 Israel 2 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Africa Cup – Copa da África 2019-20

Qualificatório

Gana 36 x 25 Botsuana, em Elmina

Costa do Marfim 60 x 03 Ruanda, em Abidjan

Dia 30/11 – Senegal x Maurício

Dia 01/12 – Madagascar x Nigéria