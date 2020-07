A Rugby Europe, a federação europeia, confirmou hoje o encerramento definitivo da temporada 2019-20 do Rugby Europe Trophy (o ‘Six Nations C”) por conta da pandemia. A entidade concluiu que os jogos que faltam ser disputados não terão condições de serem realizados e encerrou a competição, dando o título aos Países Baixos (Holanda), que lideravam o torneio. A Rugby Europe declarou empatados todos os jogos que faltavam ser disputados.

Com isso, os holandeses seguem na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 e terão o direito de enfrentarem o último colocado do Rugby Europe Championship de 2020 (o “Six Nations B”), que ainda não teve seu destino confirmado (se será ou não declarado encerrado). Alemanha, Suíça, Polônia, Lituânia e Ucrânia, que também estavam no torneio, estão agora eliminadas da briga por uma vaga no Mundial. Não haverá rebaixamento do Trophy.

Classificação final:

Seleção Jogos Pontos Países Baixos (Holanda) 5 21 Suíça 5 14 Ucrânia 5 11 Polônia 5 9 Alemanha 5 8 Lituânia 5 4

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);