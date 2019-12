O rugby juvenil da Ásia foi agitado neste mês pelas disputas do Campeonato Asiático M19 de Rugby XV em Kaohsiung, Taiwan.

Hong Kong confirmou seu favoritismo e venceu todos os seus oponentes, carimbando classificação ao World Rugby U20s Trophy (o Mundial B) de 2020, para o qual já estão garantidos Espanha (país sede) e Uruguai. Hong Kong, no entanto, não teve vida fácil e chegou a ser derrotado por Taiwan que, por sua vez, perder para a Coreia do Sul. Com isso, a vitória de Hong Kong sobre os coreanos na rodada final assegurou o título na base, com o time da casa não fazendo o saldo necessário no jogo final contra Singapura.

WOW! One for the forwards as Chinese Taipei beat Hong Kong in the U19 Championship! @WorldRugby pic.twitter.com/FM4sfVSzrz — Asia Rugby (@asiarugby) December 11, 2019



Enquanto isso, em Chongqing, na China, o Sri Lanka venceu a segunda divisão e garantiu promoção à elite asiática.

Asia Rugby U19s Championship – 1ª divisão M19 asiática – em Kaohsiung, Taipé Chinês (Taiwan)

Dia 08/12 – Hong Kong 47 x 20 Singapura

Dia 08/12 – Taipé Chinês (Taiwan) 07 x 22 Coreia do Sul

Dia 11/12 – Coreia do Sul 32 x 28 Singapura

Dia 11/12 – Taipé Chinês (Taiwan) 28 x 15 Hong Kong

Dia 14/12 – Hong Kong 29 x 19 Coreia do Sul

Dia 14/12 – Taipé Chinês (Taiwan) 14 x 07 Singapura

Classificação final: 1 Hong Kong (campeão e classificado ao Mundial B), 2 Coreia do Sul, 3 Taipé Chinês (Taiwan), 4 Singapura (rebaixado);

Asia Rugby U19s Division 1– 2ª divisão M19 asiática – em Chongqing, China

Dia 11/12 – Filipinas 17 x 17 Tailândia (4 x 1 no penais alternados) – Semifinal

Dia 11/12 – China 14 x 39 Sri Lanka – Semifinal

Dia 14/12 – Tailândia 29 x 10 China – 3º lugar

Dia 14/12 – Sri Lanka 40 x 00 Filipinas

Classificação final: 1 Sri Lanka (promovido), 2 Filipinas, 3 Tailândia, 4 China (rebaixada);