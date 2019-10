O próximo sábado será de decisão no rugby nacional com a segunda divisão brasileira, a Taça Tupi, rolando em Florianópolis, às 15h30, logo após a fase de grupos do Super Sevens Feminino.

Joaca e Rio Branco farão a última partida da competição, que decidirá quem ficará com o título e a vaga na Repescagem de promoção/rebaixamento para o Super 12 de 2020. Com o Joaca tendo vencido o BH e o BH derrotado o Rio Branco, o que poderá acontecer? Vamos aos cenários possíveis:

Vitória do Joaca ou empate = Título do Joaca; Com isso, o Joaca enfrentaria Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o Charrua;

Vitória do Rio Branco por até 45 pontos de diferença = Título do Joaca; Com isso, o Joaca enfrentaria Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o Charrua;

Vitória do Rio Branco por 46 pontos de diferença ou mais = Título do Rio Branco; Com isso, o Rio Branco enfrentaria Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o Tornados;

O BH não tem mais chances de título;

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Joaca Florianópolis (SC) 5 1 1 0 0 1 0 67 12 55 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 5 2 1 0 1 1 0 56 75 -19 Rio Branco São Paulo (SP) 0 1 0 0 1 0 0 8 44 -36

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O campeão se classificará à Repescagem de Promoção/Rebaixamento. Caso o Joaca seja campeão, a Repescagem será contra o 6º colocado do Grupo B do Super 13. Caso o campeão seja BH ou Rio Branco, a Repescagem será contra o 6º colocado do Grupo A do Super 13;