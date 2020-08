Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Hurricanes ainda estão vivos na luta pelo título do Super Rugby Aotearoa na Nova Zelândia. As chances são pequenas ainda para o time de Wellington, que precisa torcer por derrota amanhã dos Crusaders para os Highlanders e depois por vitória Blues sem bônus dos Blues sobre os Crusaders na rodada final.

Mesmo assim, os ‘Canes fizeram sua parte neste sábado pela penúltima rodada derrotando os Chiefs por 31 x 12, em jogo que foi o últimos dos Chiefs na competição. Foram 8 derrotas em 8 jogos do time do técnico Warren Gatland, que agora vai comandar os British and Irish Lions.



Os Hurricanes foram superiores durante todo o jogo, mas o primeiro tempo teve um placar parelho. O centro Umaga-Jensen foi o nome da primeira parte, com dois tries do lado amarelo. O primeiro aos 7′, após Perenara conduzir bem as fases, e o segundo aos 27′, em boa jogada de mãos após scrum, recebendo offload de Goosen, respondendo ao penal chutado pelo Chiefs pouco antes. 12 x 03.

Os Chiefs chegaram a esboçar a reação na largada do segundo tempo, com try de Wainui, recebendo passe longo após o maul após lateral ter funcionado.

No entanto, os Hurricanes se impuseram na sequência, com mais 2 tries. Primeiro, Perenara se infiltrou e os ‘Canes reciclaram rápido para o try de Dane Coles. McKenzie voltou a reduzir com penal para os Chiefs, mas na sequência Van Wyk marcou o quarto try dos donos da casa, apanhando no in-goal o chute cruzado de Garden-Bachop.

Karpik ainda marcou novo try para os Chiefs, em outro maul após lateral, mas Billy Proctor finalizou a partida com o precioso try do bônus para os Hurricanes, recebendo lindo offlaod de Jamie Booth.

Fim de papo, 31 x 12 para os Hurricanes, que agora se preparam para o desafio final contra os Highlanders na próxima semana.

31 18

Hurricanes 31 x 18 Chiefs, em Wellington

Árbitro: James Doleman

Hurricanes

Tries: Umaga-Jensen (2), Coles, Van Wyk e Proctor

Conversões: Barrett (3)

15 Jordie Barrett, 14 Kobus van Wyk, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Vince Aso, 11 Wes Goosen, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 TJ Perenara (cc), 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (cc), 1 Ben May;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Tevita Mafileo, 18 Pouri Rakete-Stones, 19 Kane Le’aupepe, 20 Devan Flanders, 21 Jamie Booth, 22 Billy Proctor, 23 Jonah Lowe;

Chiefs

Tries: Wainui e Karpik

Conversões: McKenzie (1)

Penais: McKenzie (2)

15 Damian McKenzie, 14 Shaun Stevenson, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Sean Wainui, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber, 8 Pita Gus Sowakula, 7 Sam Cane (c), 6 Luke Jacobson, 5 Mitchell Brown, 4 Naitoa Ah Kuoi, 3 Nepo Laulala, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Ollie Norris;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Robb Cobb, 18 Angus Ta’avao, 19 Tupou Vaa’i, 20 Mitchell Karpik, 21 Lisati Milo-Harris, 22 Quinn Tupaea, 23 Kini Naholo;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 6 24 Blues Auckland 7 22 Hurricanes Wellington 7 21 Highlanders Dunedin 6 10 Chiefs Hamilton 8 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;