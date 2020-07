O Super Rugby segue sendo a grande atração do momento no mundo do rugby, com ação nas competições de Austrália (Super Rugby AU) e Nova Zelândia (Super Rugby Aotearoa), sempre com transmissões da ESPN.

A grande atração será o jogaço de sábado na Nova Zelândia entre Hurricanes, terceiro colocado, e Blues, vice líder, com os dois times precisando vencer de todo modo para seguirem na perseguição ao líder Crusaders, que folgará.

O embate entre o time da capital, Wellington (Hurricanes), e o time da maior cidade, Auckland (Blues), terá como grande destaque duelo entre os fullbacks irmãos Beauden Barrett (Blues) e Jordie Barrett (Hurricanes). Beauden deixou o Hurricanes e enfrentará seu ex time.

Os Blues perderam na rodada passada para os Crusaders e precisam dar a volta por cima, em contraste com os ‘Canes que estão embalados pela vitória sobre os Highlanders. Neste ano, já foram dois jogos entre os dois times, com os Blues vencendo ambos: 24 x 15 em Wellington, antes da pandemia, e 30 x 20 em Auckland, no atual Super Rugby Aotearoa. Os Blues seguirão com Otere Black com a camisa 10, e têm nomes como Papali’i e Akira Ioane no pack, Telea e Rieko Ioane na linha despontando, ao passo que Clarke não estará disponível. Já os ‘Canes depositam esperanças em homens em alta como Coles, Savea, Laumape e Perenara.

No domingo, será a vez dos dois times que lutam contra a lanterna do Super Rugby Aotearoa se enfrentarem, Chiefs e Highlanders. O jogo será na casa dos Chiefs, que perdeu todos os seus jogos até aqui e está sedento por sucesso, ao passo que os Highlanders não estão desagradando e querem recuperação. No último encontro entre os dois, os ‘Landers venceram por 28 x 27 em casa no detalhe. Agora, o jogo é em Hamilton, casa dos Chiefs.

Já na Austrália, a ação começará na sexta, com o Reds, ainda invicto e buscando se recuperar do empate com o Rebels, recebendo o Force, que faz sua segunda partida em seu retorno à liga. Jogando em casa,o Reds é favorito. Depois, no sábado, tem o clássico em Sydney entre Waratahs e Brumbies. Os ‘Tahs venceram na rodada passada e têm a vantagem do mando de jogo, mas os Brumbies são considerados os melhores da Austrália e descansaram na rodada passada. O embate físico, marca dos dois times, promete.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

18/07 – 04h00 – Hurricanes x Blues, em Wellington – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Ben O’Keeffe

19/07 – 00h30 – Chiefs x Highlanders, em Hamilton – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Mike Fraser

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 18 Blues Auckland 4 12 Hurricanes Wellington 4 8 Highlanders Dunedin 4 6 Chiefs Hamilton 4 3

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

17/07 – 06h00 – Reds x Force, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO

18/07 – 06h15 – Waratahs x Brumbies, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 2 6 Brumbies Canberra 1 5 Waratahs Sydney 2 5 Rebels Melbourne 2 2 Force Perth 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



