ARTIGO COM VÍDEO – O Super Rugby Aotearoa abriu seu returno em Wellington com os Hurricanes recebendo e derrotando os Blues em jogo crucial para os dois, valendo a vice liderança da competição. O placar esteve em aberto até o fim e os donos da casa emergiram vitoriosos por 29 x 27, em resultado que ainda manteve os Blues no segundo lugar – pelo bônus defensivo – e que favoreceu os Crusaders, mais líderes do que nunca e quase campeões.



O jogo começou com Otere Black chutando penal certeiro aos 2′ para os Blues, mas com os Hurricanes dando demonstração de força com Laumape marcando o primeiro try aos 4′ em corrida avassaladora deixando Beauden Barrett para trás, aproveitando passe longo de Garden-Bachop.

A resposta foi imediata, com try justamente de Beauden Barrett aos 9′, aplicando lindo dummy para abrir espaço na linha dos ‘Canes e disparar. Lá e cá, os donos da casa flertaram com o try aos 14′, com Jordie Barrett recebendo offload de Garden-Bachop e correndo para o try – anulado, no entanto, porque o passe foi para a frente.

O volume de posse de bola dos Hurricanes foi muito superior durante todo o jogo, com os amarelos ao final da partida acumulando 69% de território, com 542 metros corridos, contra só 196 dos Blues. Os visitantes criaram pouco com a bola em mãos, novamente lançando dúvidas sobre Otere Black de abertura, mas o time de Auckland encontrou o caminho dos tries pela força de seu pack, liderado por Tuipulotu e Papali’i.

- Continua depois da publicidade -

Aos 29′, os Blues cravaram seu try na base do maul, com Papali’i finalizando a jogada nascida de maul. Os Hurricanes deram o troco na mesma moeda com maul após lateral e try de Prinsep aos 33’. Antes da pausa, Perenara ainda chutou penal que colocou o placar em 15 x 15.

O centro Laumape seguiu sendo arma poderosa dos Hurricanes e logo no início do segundo tempo ele quebrou linha, levou os ‘Canes adiante e Perenara conduziu as fases com inteligência, achando Dane Coles para o try.

No entanto, os Blues seguiram confiantes na força de seu pack e, aos 57′, Akira Ioane marcou try de novo empate após a sequência de fases. A virada não tardou e, aos 61′, os Blues emplacaram outro maul, com Eklund cruzando o in-goal para deixar o time de Auckland na frente. Contudo, a conversão foi perdida – e fez muita falta.

Com muitos mais posse de bola, os Hurricanes fizeram valer seu domínio territorial e, aos 75’, conquistaram o try da virada, em maul finalizado por Aumua – com o TMO, no entanto, não recomendando o try, em momento controverso. A conversão de Jordie Barrett garantiu a vitória: 29 x 27.

Na próxima semana, os Hurricanes terão o desafio hercúleo de visitarem os Crusaders, que não perdem em casa desde 2016, enquanto os Blues terão descanso.

29 27

Hurricanes 29 x 27 Blues, em Wellington

Árbitro: Ben O’Keeffe

Hurricanes

Tries: Laumape, Prinsep, Coles e Aumua

Conversões: J Barrett (3)

Penal: J Barrett (1)

15 Jordie Barrett, 14 Kobus van Wyk, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Ben Lam, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 TJ Perenara (cc), 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (cc), 1 Ben May;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Fraser Armstrong, 18 Alex Fidow, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Vaea Fifita, 21 Jamie Booth, 22 Billy Proctor, 23 Wes Goosen;

Blues

Tries: B Barrett, Papali’i, A Ioane e Eklund

Conversões: Black (1) e B Barrett (1)

Penal: Black (1)

15 Beauden Barrett, 14 Emoni Narawa, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Mark Telea, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Akira Ioane, 7 Dalton Papalii, 6 Aaron Carroll, 5 Josh Goodhue, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Ofa Tuungafasi, 2 Kurt Eklund, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Tolai Luteru, 17 Marcel Renata, 18 Sione Mafileo, 19 Gerard Cowley-Tuioti, 20 Tony Lamborn, 21 Jonathan Ruru, 22 TJ Faiane, 23 Matt Duffie;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 18 Blues Auckland 5 13 Hurricanes Wellington 5 12 Highlanders Dunedin 4 6 Chiefs Hamilton 4 3

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;