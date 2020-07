ARTIGO COM VÍDEO – Domingo na Nova Zelândia foi de duelo de desesperados na Ilha do Norte com os Chiefs recebendo os Hurricanes. Apesar do mando de campo, os Chiefs fizeram um jogo abaixo do esperado e viram os Hurricanes conquistarem finalmente sua primeira vitória no Super Rugby Aotearoa, lançando os Chiefs para a lanterna da competição.



Os Hurricanes começaram avassaladores, com Jordie Barrett armando longo passe após scrum para servir Van Wyk livre na ponta para o primeiro try do jogo, aos 4′. Jordie Barrett ainda arriscou aos 13′ um drop goal de longa distância, tentando consolidar o início superior, mas não foi feliz.

Como esperado, os Chiefs tiveram mais posse de bola e território e, mais uma vez, falharam em somarem pontos, com após 3 pontos na conta de Damian McKenzie com penal. Os Chiefs concederam mais que o dobro de turnovers, em um desempenho desastroso nos breakdowns, sendo superiores de fato apenas no lateral.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Barrett chutou penal certeiro para os ‘Canes e, aos 38′, Kilifi cravou try precioso para os visitantes, depois de assistência de Perenara. Antes da pausa, Barrett arrematou novo penal, colocando 20 x 03 no intervalo.

O segundo tempo começou com McKenzie chutando penal para os Chiefs, que seguiram ineficientes. Aos 50’, os ‘Canes foram reduzidos a 14 homens por amarelo ao segunda linha Scrafton e os Chiefs foram incapazes de pontuarem. Pior: aos 60′, Van Wyk praticamente liquidou a fatura com o terceiro try dos Hurricanes, em jogada de Booth e Barrett.

A indisciplina dos visitantes seguiu dando chances aos Chiefs, pois, aos 65′, Scrafton de novo foi penalizado e recebeu cartão vermelho, por tackle alto em McKenzie, concedendo penal try aos donos da casa. Chance de ouro para os Chiefs, que chegaram a registrar 75% de domínio territorial, mas simplesmente foram incapazes de criar os espaços. Somente aos 77’ Boshier marcou o try da esperança para os anfitriões, mas não houve tempo para a virada. Fim de jogo: 25 x 18 para os Hurricanes.

Os Chiefs terão folga na próxima rodada, ao passo que os Hurricanes duelarão com os Highlanders.

18 25

Chiefs 18 x 25 Hurricanes, em Hamilton

Árbitro: Ben O’Keeffe

Chiefs

Tries: Boshier e penal try

Penais: McKenzie (2)

15 Damian McKenzie, 14 Sean Wainui, 13 Tumua Manu, 12 Quinn Tupaea, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Aaron Cruden, 9 Brad Weber, 8 Pita Gus Sowakula, 7 Sam Cane (c), 6 Lachlan Boshier, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Mitchell Brown, 3 Nepo Laulala, 2 Bradley Slater, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Reuben O’Neill, 18 Ross Geldenhuys, 19 Tupou Vaa’i, 20 Dylan Nel, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Kaleb Trask, 23 Solomon Alaimalo

Hurricanes

Tries: Van Wyk (2) e Kirifi

Conversões: Barrett (2)

Penais: Barrett (2)

15 Jordie Barrett, 14 Kobus van Wyk, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Ben Lam, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 TJ Perenara (cc), 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (cc), 1 Fraser Armstrong;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Ben May, 18 Alex Fidow, 19 Vaea Fifita, 20 Liam Mitchell, 21 Jamie Booth, 22 Billy Proctor, 23 Wes Goosen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 3 12 Highlanders Dunedin 3 5 Hurricanes Wellington 3 4 Chiefs Hamilton 4 3

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;