ARTIGO COM VÍDEO – Hurricanes e Highlanders fecharam a 5ª rodada do Super Rugby Aotearoa com um jogo bem disputado em Wellington que terminou com vitória do time da casa, o Hurricanes, que segue sonhando com o título na Nova Zelândia, ainda que improvável. 17 x 11 que praticamente sepultaram as chances dos Highlanders.



O jogo largou com dois tries anulados por obstruções, um de cada lado – primeiro Hunt, dos Highlanders, em lance discutível, e depois Laumape, dos Hurricanes, tudo em questão de 5 minutos de ação. Laumape, ainda assim, acabou o jogo com números impressionantes, fazendo 20 corridas e 100 metros (muito acima dos outros protagonistas da partida).

O placar ficou inalterado, apesar dos bons momentos, até os 28′, quando TJ Perenara deu dummy desconcertante sobre Aaron Smith (duelo de scrum-halves All Blacks) e disparou para o try dos Hurricanes.

Os Hurricanes tiveram mais posse de bola e território durante todo o jogo e foram superiores nas formações fixas, em especial no lateral, o que garantiu aos donos da casa os melhores momentos. Após Hunt desperdiçar penal aos 31′ do lado dos Highlanders, coube a Van Wyk marcar o try que abria boa margem aos ‘Canes, ao receber na ponta aos 36’ para romper tackle e abrir 12 x 00 para os aurinegros.

O segundo tempo começou também com superioridade dos ‘Canes, que cravar decisivo try aos 48′, com o asa Flanders concluindo a série de fases nas 22′ rompendo para o in-goal. No entanto, os Highlanders responderam com penal chutado por Hunt, aos 51′, e com belo try aos 58’ de Aaron Smith, após o oitavo Ash Dixon sair de scrum e entregar para o camisa 9, criando o espaço.

- Continua depois da publicidade -

O try deu esperanças aos ‘Landers, mas os ‘Canes foram capazes de ditar o ritmo do embate no fim, impedindo a reação decisiva do time de Dunedin. Aos 67’, o offload de Van Wyk quase resultou em try de Jordie Barrett, que não conseguiu a finalização. No fim, Hunt descolou um último penal que deu bônus defensivo aos Highlanders. Fim de papo, Hurricanes, com méritos, 17 x 11.

Os Hurricanes receberão os Blues no próximo sábado, ao passo que os Highlanders visitarão os Chiefs no domingo.

17 11

Hurricanes 17 x 11 Highlanders, em Wellington

Árbitro: Brendon Pickerill

Hurricanes

Tries: Perenara, Can Wyk e Flanders

Conversões: Barrett (1)

15 Jordie Barrett, 14 Kobus van Wyk, 13 Vince Aso, 12 Ngani Laumape, 11 Ben Lam, 10 Fletcher Smith, 9 TJ Perenara (c), 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Devan Flanders, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Ben May;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Vaea Fifita, 20 Murphy Taramai, 21 Jamie Booth, 22 Billy Proctor, 23 Wes Goosen;

Highlanders

Try: Smith

Penais: Hunt (2)

15 Michael Collins, 14 Scott Gregory, 13 Rob Thompson, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele Tu’u, 7 Dillon Hunt, 6 Shannon Frizell, 5 Jack Whetton, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

16 Liam Coltman, 17 Daniel Lienert-Brown, 18 Jeff Thwaites, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Jesse Parete, 21 Kayne Hammington, 22 Bryn Gatland, 23 Teariki Ben-Nicholas;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 18 Blues Auckland 4 12 Hurricanes Wellington 4 8 Highlanders Dunedin 4 6 Chiefs Hamilton 4 3

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;