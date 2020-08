Tempo de leitura: 1 minuto

A New Zealand Rugby confirmou que o duelo entre os combinados da Ilha do Norte e da Ilha do Sul ocorrerá no dia 05 de setembro. A partida originalmente estava marcada para o dia 29, mas foi adiada por conta do novo surto de COVID-19 na Nova Zelândia.

Foi confirmado ainda que o jogo mudou para a cidade de Wellington e será jogado sem torcida.