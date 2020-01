Equipes interessadas na competição podem se inscrever até o próximo dia 30 de janeiro.

O Rugby Sevens foi a grande novidade da temporada 2019 do Novo Desporto Universitário e a entidade seguirá apostando na bola oval no ano que se inicia. As inscrições para a temporada 2020 estão abertas até o próximo dia 30 e tem valores promocionais para as Atléticas que garantirem vaga até sexta-feira, dia 24.

Todos os detalhes da competição (formato de disputas, datas e regulamento geral) serão definidos em congresso técnico que reunirá os representantes das equipes inscritas no Auditório da UNIP Bacelar, na zona sul de São Paulo, no dia 1 de fevereiro, às 15h30.

O Circuito NDU de 7’s reuniu 21 equipes em 2019, sendo 12 no naipe feminino e 9 no masculino, de 17 Instituições de Ensino Superior diferentes. Campeã nas duas etapas do Circuito, a ESPM ficou com o título geral da temporada na chave masculina e o Direito Mackenzie foi o destaque principal da modalidade na chave feminina.

- Continua depois da publicidade -

As informações sobre as inscrições estão disponíveis no link: www.ndu.net.br/boletim

Sobre o NDU

Fundado em 2010, o Novo Desporto Universitário surgiu da união de grandes lideranças representativas do esporte universitário do Estado de São Paulo com o objetivo de construir um novo modelo de entidade esportiva para o segmento.

A aposta ousada rendeu frutos e hoje, após10 temporadas, o NDU e suas Atléticas parceiras colhem resultados surpreendentes: são mais de 9 mil atletas inscritos, cerca de 400 equipes participantes em 9 modalidades. Os números credenciam o NDU como a maior entidade de prática esportiva universitária do país.