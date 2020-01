Só faltavam os ingleses. Depois de franceses, italianos, galeses, escoceses e irlandeses anunciarem seus elencos para o Six Nations, nesta segunda-feira foi a vez da Inglaterra revelar seu time para as primeiras rodadas. O técnico Eddie Jones manteve a base do time da Copa do Mundo, mas não pode contar com alguns atletas lesionados, como Billy Vunipola, Henry Slade, Jack Nowell, Mark Wilson, Joe Cokanasiga, Piers Francis, Ben Spencer e Ruaridh McConnochie. Danny Cipriani segue sem espaço na equipe.

Com isso, o treinador convocou 8 atletas debutantes: o hooker Tom Dunn, o ponta Ollie Thorley, o centro Fraser Dingwall, o fullback George Furbank, o segunda linha Alex Moon, o pilar Will Stuart e o abertura Jacob Umaga (sobrinho do ex All Black Tana Umaga).

A Inglaterra estreia no Six Nations 2020 no dia 2 de fevereiro contra a França.

Avançados: Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs), Tom Curry (Sale Sharks), Tom Dunn (Bath), Ben Earl (Saracens), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Leicester Tigers), Jamie George (Saracens), Ted Hill (Worcester Warriors), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton Saints), Lewis Ludlam (Northampton Saints), Joe Marler (Harlequins), Alex Moon (Northampton Saints), Kyle Sinckler (Harlequins), Will Stuart (Bath), Sam Underhill (Bath), Mako Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter Chiefs);

Linha: Elliot Daly (Saracens), Ollie Devoto (Exeter Chiefs), Fraser Dingwall (Northampton Saints), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester Tigers), George Furbank (Northampton Saints), Willi Heinz (Gloucester), Jonathan Joseph (Bah), Jonny May (Leicester Tigers), Ollie Thorley (Gloucester), Manu Tuilagi (Leicester Tigers), Jacob Umaga (Wasps), Anthony Watson (Bath), Ben Youngs (Leicester Tigers);