Com a vitória na semifinal da Copa do Mundo sobre a Nova Zelândia, a Inglaterra assumiu a liderança do Ranking Mundial do World Rugby, que teve em 2019 um total de quatro países passando pela primeira colocação (Nova Zelândia, Gales, Irlanda e Inglaterra). Com a derrota, os All Blacks caíram para o terceiro lugar, sendo ultrapassados pela África do Sul, nova vice, que venceu Gales na outra semifinal.

Posição País 1º Inglaterra 2º África do Sul 3º Nova Zelândia 4º Gales 5º Irlanda 6º Austrália 7º França 8º Japão 9º Escócia 10º Argentina 11º Fiji 12º Itália 13º Tonga 14º Geórgia 15º Samoa 16º Espanha 17º Estados Unidos 18º Uruguai 19º Romênia 20º Rússia 21º Portugal 22º Canadá 23º Namíbia 24º Hong Kong 25º Holanda 26º Brasil 27º Bélgica 28º Alemanha 29º Chile 30º Suíça 31º Coreia do Sul 32º Quênia 33º Colômbia 34º Zimbábue 35º Polônia 36º Ucrânia 37º Tchéquia 38º Malta 39º Tunísia 40º Lituânia