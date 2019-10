ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de uma era. Depois de 18 vitórias seguidas em jogos de Copa do Mundo (com 2 Mundiais inteiros invictos) e 2 títulos consecutivos, a Nova Zelândia foi derrotada na semifinal da competição pela Inglaterra, em 19 x 07 merecidíssimos. Os ingleses fizeram um jogo perfeito e dominaram os All Blacks, algo que raros times na história são capazes de fazer. Foi a primeira vitória da Inglaterra sobre os All Blacks desde 2012 e a primeira na história dos Mundiais. Será a quarta final dos ingleses na história, igualando-se à Nova Zelândia e a Austrália como os países com mais finais de Mundial.

O jogo em Yokohama começou com a Inglaterra recebendo a haka de modo inusitado, fazendo um “V”, que certamente desconcentrou os neozelandeses. Isso porque o começo do jogo foi uma avalanche de pressão inglesa, com o try saindo aos 2′ com Manu Tuilagi rompendo após as fases.

O time do técnico Eddie Jones deu um nó tático na Nova Zelândia, que não teve a posse de bola e não teve espaços para criar, com os avançados ingleses dominando por completo no jogo de contato. Os ingleses imprimiram um ritmo “japonês” de jogo, com fases rápidas com a bola em mãos, alternando o jogo de um lado ao outro, e com uma defesa subindo rápido, colocando pressão de fora para dentro sobre os kiwis. A chuva que caiu em Yokohama não conseguiu reduzir a velocidade do jogo inglês – nem os All Blacks.

A pressão se converteu em novo try inglês, aos 25′, mas que acabou anulado. O pilarzão Sinckler desferiu um dummy para servir Underhill, mas Curry obstruiu tackle neozelandês. Os ingleses povoaram o ataque, com 70% de domínio territorial, ainda que os All Blacks tiveram mais metros corridos, quando em posse da bola. O lateral inglês foi superior, com nada menos que 3 roubos de bola só no primeiro tempo, mas a Rosa deixou preocupação no torcedor por não capitalizar em pontos o seu volume de jogo. Ford teve um drop goal desperdiçado, mas ele mesmo marcou penal antes da pausa, para dar frente de 10 x 00 ao time branco antes da pausa.

Ciente da necessidade de pontuar logo, para não se abrir à reação neozelandesa, a Inglaterra buscou mais 3 pontos com penal do meio campo, mas Daly não foi feliz no arremate. Na sequência, o maul inglês atropelou e Ben Youngs achou o espaço contra Kieran Read para cravar outro try, que acabou anulado por uma perda de controle da bola dentro do maul. Detalhe mínimo, que custou 5 pontos (potencialmente 7) à Rosa. Ford reduziu o amargor com mais um penal para o time da Rainha, abrindo 13 x 00.

No entanto, o esboço de reação dos All Blacks veio aos 56′, com erro de lateral da Inglaterra no campo de defesa, com Jamie George lançando alto demais a bola, que caiu nas mãos de Ardie Savea. Try que sugeria reação.

Apenas sugeria. A Inglaterra não se abateu e foi inteligente, com Ford chutando novo penal na sequência para assegurar mais de uma posse de bola de frente. A pressão voltou a estar contra a Nova Zelândia, que apostou em TJ Perenara para tentar mudar o rumo das ações. Beauden Barrett foi o homem com mais metros corridos no jogo, mas mesmo assim os espaços rarearam, com a Inglaterra perfeita na defesa.

Aos 68′ veio o golpe fatal, com Ford arrematando com sucesso novo penal. Ao todo, foi um banho de turnovers (bolas roubadas) a favor da Inglaterra, com Maro Itoje liderando a estatística para ser eleito o melhor em campo. Underhill e Curry foram igualmente instrumentais nas roubadas de bola, com Owen Farrell (ele mesmo) estando no Top 5 da estatística. Jogo monumental do (desta vez) camisa 12.

Fim de papo, sem margem para reação dos All Blacks, que ao contrário do que sempre se espera não conseguiram reagir no fim. 19 x 07, Inglaterra na grande final pela primeira vez desde 2007.



Great respect shown by two great teams after a tough 80 minutes on the pitch.#ENGvNZL #RWC2019 #WebbEllisCup pic.twitter.com/12OO0XvK2f — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 26, 2019

19 07

Inglaterra 19 x 07 Nova Zelândia, em Yokohama

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Assistentes: Romain Poite (França) e Pascal Gaüzère (França) / TMO: Marius Jonker (África do Sul)

Inglaterra

Try: Tuilagi

Conversão: Farrell (1)

Penais: Ford (4)

15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Courtney Lawes, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Joe Marler, 18 Dan Cole, 19 George Kruis, 20 Mark Wilson, 21 Willi Heinz, 22 Henry Slade, 23 Jonathan Joseph;

Nova Zelândia

Try: Savea

Conversão: Mo’unga (1)

15 Beauden Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Anton Lienert-Brown, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Scott Barrett, 5 Sam Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Angus Ta’avao, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Sam Cane, 21 TJ Perenara, 22 Sonny Bill Williams, 23 Jordie Barrett;

