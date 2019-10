A RFU (União de Rugby da Inglaterra) recebeu uma multa de 2 mil libras – hoje cerca de 10 mil reais – por ultrapassar a barreira do meio de campo, imposta pela World Rugby durante a realização da Haka pelos All Blacks antes da semifinal da Copa do Mundo.

“A Inglaterra foi multada por violar as regras da Copa do Mundo de 2019 relacionadas à desafios culturais, no qual diz respeito que nenhum jogador recebendo o desafio deve ultrapassar a linha do meio de campo”, diz o comunicado oficial.

O dinheiro da multa será revertido para o programa de doações oficial da World Rugby que atende 25 mil crianças em situação de precariedade em toda Ásia.

A medida da World Rugby não é nova e passou a valer oficialmente após a França durante a final da Copa do Mundo de 2011 fez o desafio à Haka de maneira semelhante, caminhando em uma formação V até ficar próximo da realização da Haka.

All Blacks e França já tiveram um momento – bem – mais próximo durante a Copa do Mundo de 2007, quando a França eliminou os neo zelandeses nas quartas de final.

Além do mais, há outros exemplos que tal medida não existe e pode criar momentos bem intensos, como no rugby league

E outros que pode dar muito mal