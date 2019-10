ARTIGO COM VÍDEOS – Um superclássico monumental! Uma final antecipada! É Inglaterra e Nova Zelândia duelando na primeira semifinal da Copa do Mundo, com sabor de final, pelo nível dos dois times. Duas seleções que chegaram brilhando e invictas às semifinais, com vitórias avassaladoras nas quartas – 40 x 16 da Inglaterra sobre a Austrália e 46 x 14 da Nova Zelândia contra a Irlanda. Trata-se de um duelo que não ocorre desde 1999 em Mundiais – e até hoje os All Blacks jamais perderam para a Inglaterra dentro de uma Copa do Mundo.

A partida, com transmissão ao vivo da ESPN, será em Yokohama, e o favoritismo ainda pende para o lado da Nova Zelândia, com os melhores sites de apostas dando ampla vantagem para os All Blacks, que já são os maiores candidatos a título. Mais que isso, os All Blacks têm hoje a seu favor longo período sem derrotas diante da Inglaterra. A última vitória inglesa sobre os kiwis foi em 2012.



No último ciclo de Mundial, sob o comando de Eddie Jones, a Inglaterra evoluiu e o duelo com os All Blacks passou a ser clamado pelos fãs, que consideravam que o duelo seria uma prévia de uma eventual final de Mundial. Mas, nos últimos 4 anos, apenas 1 partida entre os dois países ocorreu, em 2018, com a Inglaterra fazendo a Nova Zelândia suar frio. Porém, os All Blacks levaram a melhor em Londres, vencendo por 16 x 15.



Para o jogo desse sábado, Eddie Jones mudou sua estratégia e escalou Owen Farrell com a camisa 12 e George Ford com a 10, recolocando seu abertura da 1ª fase em campo. Com isso, Jones tirou Slade do time e passou Tuilagi para a camisa 13. Essa foi a única mudança na equipe, buscando desta vez uma dupla de abertura e primeira centro criativa, com a potência no centro sendo deslocada mais para fora da formação.

Steve Hansen, técnico da Nova Zelândia, também só teve uma mudança no time. O treinador atual campeão do mundo tirou o asa Sam Cane do time titular e apostou em Scott Barrett, segunda linha de origem, na terceira linha, ganhando em potência.

Eddie Jones exaltou a Nova Zelândia de Hansen como a maior seleção do mundo, mas Hansen sabe da qualidade do oponente e o xadrez tático aguarda. Enquanto os dois times têm os melhore contra-ataques do mundo, os sistema criativos funcionarão de formas distintas. A Nova Zelândia seguirá com Beauden Barrett de fulback criando desde o fundo com suas investidas, enquanto o abertura Richie Mo’unga distribui o jogo com velocidade e tem nos chutes sua arma. Beauden duelará com o fullback inglês Elliot Daly, que tem como arma principal sua capacidade de chutes – que de algum modo sofrerá com a presença de Barrett no fundo do campo, pronto para contra golpear. Com isso, a Inglaterra canalizará sua criação para o meio do campo, com a dupla Ford e Farrell já tão usada e ciente de como buscar criar espaços para Tuilagi romper ou para os pontas letais May e Watson explorarem. Enquanto isso, Lienert-Brown (uma arma na quebra de tackles) e Goodhue parecem uma dupla mais versátil nos centros. Na batalha dos scrum-halves, Aaron Smith vem dando show e deixa o torcedor kiwi confiante de que dominará o setor contra Ben Youngs.

No pack, a batalha na terceira linha é a que mais chama a atenção, pois a dupla jovem de asas da Inglaterra, Curry e Underhill, se notabilizou neutralizando os australianos Hooper e Pocock, enquanto Billy Vunipola segue crucial com a camisa 8. Kieran Read baterá de frente com Vunipola, em duelo de titãs, enquanto Ardie Savea (ágil no bote) e Scott Barrett baterão de frente nas asas, em uma batalha cujo desfecho é imprevisível no momento. Itoje e Lawes formam uma dupla móvel de segundas linhas, tão rápidos como asas, ao passo que Retallick e Whitelock são mais potência, mas com muita inteligência na movimentação. Na primeira linha, Moody e Taylor são consagrados do lado neozelandês, com Laulala ainda cimentando seu espaço, enquanto do lado inglês Sinckler, Mako Vunipola e Jamie George estão no auge.

Na comparação dos bancos, a Inglaterra sugere melhores peças no banco entre os forwards, ainda que a Nova Zelândia conte com Sam Cane, que poderá mudar o rumo do breakdown caso os Homens de Preto tenham dificuldades no setor. Joe Marler, Luke Cowan-Dickie ou George Kruis são nomes de luxo do lado inglês. No entanto, a Nova Zelãndia tem na linha Perenara e Sonny Bill Williams, que seriam titulares em qualquer seleção do planeta e pode ajudar a mudar também o estilo neozelandês. Se o ponto forte dos All Blacks é sua capacidade de leitura do plano de jogo rival e adaptação a ele, seu banco responde às suas necessidades.

Nos números de 2019, a Inglaterra tem ganho 91% de seus laterais, contra 88% da Nova Zelândia, mas no scrum a relação muda, com os All Blacks tendo ganho 82% contra apenas 69% da Rosa. Em média, a Inglaterra tem corrido menos e entregado mais penais por jogo do que a Nova Zelândia, mas os ingleses têm um jogo de chutes fabuloso.

Confiável defensivamente, a Inglaterra venceu a Austrália nas quartas de final sem a posse de bola, com apenas 35% de território. Porém, sua capacidade de retirar espaços do oponente e montar uma linha defensiva que subia agressivamente e com velocidade neutralizou a criação neozelandesa. Hansen ter Beauden Barrett no fundo torna a Nova Zelândia menos centralizada na criação e por isso mesmo a pressão inglesa para cima de Aaron Smith, bem como a necessidade de dominar o breakdown e, desta vez, ter mais posse de bola – o que explica a volta da dupla Ford e Farrell – se impõem para o time inglês. A Nova Zelândia buscará punir os erros ingleses desde o fundo e criar espaços, que para outro time pareceriam improváveis, a partir de todos os pontos do campo.

O jogo promete. É clássico para ficar na memória dos Mundiais para sempre como um dos grandes jogos até hoje dos Mundiais.

Quem vencerá a primeira semifinal da Copa do Mundo #RWC2019 #RugbyNaESPN @ESPNagora : 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra ou Nova Zelândia🇳🇿? — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 24, 2019

05h00 – Inglaterra x Nova Zelândia, em Yokohama – ESPN AO VIVO

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Assistentes: Romain Poite (França) e Pascal Gaüzère (França) / TMO: Marius Jonker (África do Sul)

Histórico: 41 jogos, 33 vitórias da Nova Zelândia, 7 vitórias da Inglaterra e 1 empate. Último jogo: Inglaterra 15 x 16 Nova Zelândia, em 2018 (amistoso);

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Courtney Lawes, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Joe Marler, 18 Dan Cole, 19 George Kruis, 20 Mark Wilson, 21 Willi Heinz, 22 Henry Slade, 23 Jonathan Joseph;

Nova Zelândia: 15 Beauden Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Anton Lienert-Brown, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Scott Barrett, 5 Sam Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Angus Ta’avao, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Sam Cane, 21 TJ Perenara, 22 Sonny Bill Williams, 23 Jordie Barrett;

