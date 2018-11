ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League – o rugby de 13 jogadores – respirou clássico mundial em Liverpool, na Inglaterra, com o segundo confronto entre Inglaterra e Nova Zelândia.

Os ingleses venceram o primeiro embate e estavam sedentos por assegurarem a vitória na série de 3 partidas. Mas quem largou na frente foram os Kiwis, com try de Zelezniak. Foi apenas no lance final da primeira etapa que a Inglaterra respondeu com try de Tommy Makinson, colocando o 6 x 6 no marcador.

#EngvNZ@TommyMak21 caps off a solid first half display with a flying effort in the corner to level it at the break 🙌 📺 Watch 2nd Half LIVE on BBC Two pic.twitter.com/VR5Fh27jVN — England Rugby League (@England_RL) 4 de novembro de 2018

E Makinson deu show no segundo tempo. A Nova Zelândia recuperou a frente com try de Maumalo logo após a pausa, mas Makinson marcou o segundo try inglês e, aos 63′, Jake Connor cravou o terceiro try do time da casa, empatando a disputa. A pressão final veio e Makinson marcou o try da vitória aos 74′. 20 x 14, fazendo jus a um segundo tempo superior dos Leões.

FOUR England appearances FOUR England tries 🙌🙌🙌@JakeConnor8 bags another massive try for his country pic.twitter.com/jbo6ToHfOD — England Rugby League (@England_RL) 4 de novembro de 2018

What a performance from @TommyMak21 today 👏 A very deserved Man of the Match winner#ENGvNZ pic.twitter.com/3rrGyO2TZt — England Rugby League (@England_RL) 4 de novembro de 2018

Inglaterra e Nova Zelândia ainda duelarão no próximo domingo, em Leeds.

França na Copa do Mundo de 2021

Enquanto isso, a Europa teve a segunda rodada de suas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021. E a França assegurou classificação ao Mundial vencendo bem a Irlanda fora de casa por 24 x 10.

A Irlanda tem agora a companhia de Gales na luta pela outra vaga, após os galeses imporem a segunda derrota à Escócia na competição. 50 x 12 em solo escocês.

Na última rodada, Gales e Irlanda se enfrentarão em Gales, valendo a 2ª vaga na Copa do Mundo.

20 14 Inglaterra 20 x 14 Nova Zelândia, em Liverpool Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021 Euro A – 1ª divisão da Europa 2ª rodada Irlanda 10 x 24 França, em Santry

Escócia 12 x 50 Gales, em Galashiels

Classificação: 1 França, 4 pts / 2 Irlanda, 2 pts / 3 Gales, 2 pts / 4 Escócia, 0 pts;