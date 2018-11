Quem jogo! A Inglaterra renasceu. O time do técnico Eddie Jones viveu péssimos momentos neste ano, mas mostrou em Twickenham neste sábado que está pronta para disputar o título da Copa do Mundo para valer no ano que vem. Os ingleses receberam a poderosa Nova Zelândia e tiveram tudo para saírem vitoriosos sobre os All Blacks, no entanto acabaram derrotados pro 16 x 15, em jogo que teve final polêmico com um try anulado dos ingleses.

A Inglaterra foi avassaladora no início, com try logo no primeiro minuto com Chris Ashton finalizando na ponta o primeiro ataque após lindo passe de Ben Young. 5 x 0 que rapidamente viraram 8 x 0, com Owen Farrell sabendo capitalizar o domínio territorial inicial da Rosa para desferir drop goal preciso aos 9′.

Os ingleses faziam um início de partida dos sonhos, ganhando vantagem no breakdown e trabalhando com qualidade a transição da bola para a linha. Aos 23′, veio o segundo try e foi com lateral seguido de maul, finalizado por Hartley. 15 x 00 que poucos esperavam.

Os All Blacks reverteram no fim o domínio territorial inglês e encostaram no placar com o fullback Damian McKenzie marcando o try kiwi aos 38′, em bela linha armada por Beauden Barrett. E antes da pausa Barrett chutou um penal precioso, que levou o duelo ao intervalo em 15 x 10.

A segunda etapa começou com a Nova Zelândia capitalizando. Seguindo a receita do abertura adversário, Beauden Barrett chutou drop goal preciso aos 45′ deixando os All Blacks colados no marcador. E a virada saiu aos 59′, com penal arrematado com precisão pelo abertura, que viveu dia com 100% de aproveitamento nos chutes, para calar os críticos.

A Inglaterra se viu dominada em posse de bola e lamentou os excessivos erros de lateral, que simplesmente não funcionou. Mas, nos instantes finais, os donos da casa cresceram e tiveram a bola do jogo aos 75′, quando Courtney Lawes bloqueou chute neozelandês e Sam Underhill cravou o try que seria da vitória. No entanto, a arbitragem anulou o lance alegando impedimento. Fim de papo e vitória dos All Blacks por 16 x 15.

No sábado que vem, a Inglaterra joga novamente em Londres, contra o Japão, ao passo que a Nova Zelândia visitará a Irlanda, em outro jogo muito antecipado.

Inglaterra 15 x 16 Nova Zelândia, em Londres

Árbitro: Jérôme Garcès (França)

Inglaterra

Tries: Ashton e Hartley

Conversões: Farrell (1)

Drop goal: Farrell (1)

15 Elliot Daly, 14 Chris Ashton, 13 Henry Slade, 12 Ben Te’o, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (cc), 9 Ben Youngs, 8 Mark Wilson, 7 Sam Underhill, 6 Brad Shields, 5 George Kruis, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Dylan Hartley (cc), 1 Ben Moon;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Alec Hepburn, 18 Harry Williams, 19 Charlie Ewels, 20 Courtney Lawes, 21 Danny Care, 22 George Ford, 23 Jack Nowell;

Nova Zelândia

Try: McKenzie

Conversão: B Barrett (1)

Penais: B Barrett (2)

Drop goal: B Barrett (1)

15 Damian McKenzie, 14 Ben Smith, 13 Jack Goodhue, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Liam Squire, 5 Brodie Retallick, 4 Samuel Whitelock, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ofa Tuungafasi, 18 Nepo Laulala, 19 Scott Barrett, 20 Matt Todd, 21 TJ Perenara, 22 Richie Mo’unga, 23 Ryan Crotty;