Depois da França, a Inglaterra se tornou a segunda seleção a revelar oficialmente seus 31 nomes finais para a Copa do Mundo. O técnico Eddie Jones revelou seu elenco um dia depois da vitória sobre Gales no domingo. A surpresa é a confirmação do ponta (que tem somente 1 jogo oficial pela seleção) Ruaridh McConnochie. Piers Francis, Lewis Ludlam, Jack Singleton e Willi Heinz garantiram seus lugares na Rosa após a vitória de ontem e, como esperado, o terceira linha Brad Shields e o primeira linha Dylan Hartley ficaram de fora do time por lesões, ao passo que Danny Cipriani não terá mesmo chance com Jones. Ben Te’o, Mike Brown (ambos por indisciplina), Danny Care, Nathan Hughes e Chris Robshaw também foram preteridos.

Dan Cole, Courtney Lawes e Ben Youngs vão para seus terceiros mundiais, ao passo que Owen Farrell foi nomeado capitão. Campeão europeu, o Saracens é o clube com mais atletas: 8. De todos os clubes da Premiership, somente Bristol Bears, Worcester Warriors e London Irish não tiveram atletas convocados.

Every journey starts somewhere 🌄 Here is your 31-man England squad for Japan 🌹 ➡ https://t.co/iDqmKi3LQX pic.twitter.com/C2MDfA3iPI — England Rugby (@EnglandRugby) August 12, 2019



Avançados: Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs), Jamie George (Saracens), Jack Singleton (Saracens), Dan Cole (Leicester Tigers), Ellis Genge (Leicester Tigers), Joe Marler (Harlequins), Kyle Sinckler (Harlequins), Mako Vunipola (Saracens), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton Saints), Tom Curry (Sale Sharks), Lewis Ludlam (Northampton Saints), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Mark Wilson (Sale Sharks);

Linha: Willi Heinz (Gloucester), Ben Youngs (Leicester Tigers), George Ford (Leicester Tigers), Owen Farrell (Saracens), Piers Francis (Northampton Saints), Jonathan Joseph (Bath), Henry Slade (Exeter Chiefs), Manu Tuilagi (Leicester Tigers), Joe Cokanasiga (Bath), Jonny May (Leicester Tigers), Ruaridh McConnochie (Bath), Jack Nowell (Exeter Chiefs), Anthony Watson (Bath), Elliot Daly (Saracens);

Anscombe de fora da Copa do Mundo por Gales

Já Gales teve uma má notícia: o abertura Gareth Anscombe está fora do Mundial, por conta da lesão de ligamento sofrida no jogo com a Inglaterra.