ARTIGO COM VÍDEOS – O sábado, dia 9, foi repleto de jogos internacionais entre seleções. Enquanto o Brasil vencia Portugal no rugby masculino, o XV feminino pegava fogo na Europa, com o clássico entre França e Inglaterra rolando em Clermont-Ferrand, com estádio lotado.

Foi um jogo muito parelho e que terminou com vitória inglesa por 20 x 12 – a primeira vitória da Inglaterra na França desde 2012. A França largou na frente com penal de Trémoulière, prontamente respondido na mesma moeda pela melhor jogadora do mundo Emilly Scarratt. As Red Roses mostraram superioridade crucial no jogo de contato e Sarah Hunter cravou dois tries ainda no primeiro tempo que colocaram grande frente a favor das inglesas. No segundo tempo, a França pressionou, Boudaud marcou precioso try, mas Scarratt chutou no fim o penal que selou a vitória inglesa.

Os dois times ainda duelarão mais uma vez no mês, no dia 16, em solo inglês, em Exeter.



Já na Espanha, a seleção da casa recebeu seu segundo amistoso contra Gales e novamente as espanholas foram vencedoras e com contundência: 29 x 05, provando que, apesar de não jogarem o Six Nations Feminino, teriam nível para o torneio.

Por fim, pelo Rugby Europe Women’s Trophy, a 3ª divisão do continente, a Tchéquia venceu a Suíça por 15 x 05 e assumiu a ponta da competição.

Amistosos Femininos

França 10 x 20 Inglaterra, em Clermont-Ferrand

Inglaterra

Tries: Hunter (2)

Conversões: Scarratt (2)

Penais: Scarratt (2)

15 Sarah McKenna, 14 Abby Dow, 13 Emily Scarratt, 12 Zoe Harrison, 11 Jess Breach, 10 Katy Daley-Mclean, 9 Leanne Riley; 1 Hannah Botterman, 2 Lark Davies, 3 Sarah Bern, 4 Zoe Aldcroft, 5 Abbie Scott, 6 Sarah Beckett, 7 Marlie Packer, 8 Sarah Hunter (C);

Suplentes: 16 Heather Kerr, 17 Ellena Perry, 18 Shaunagh Brown, 19 Poppy Cleall, 20 Vicky Fleetwood, 21 Natasha Hunt, 22 Emily Scott, 23 Lydia Thompson;

França

Try: Boudaud

Conversão: Trémoulière (1)

Penais: Trémoulière (1)

15 Jessy Trémoulière, 14 Caroline Boujard, 13 Camille Boudaud, 12 Gabrielle Vernier, 11 Marine Menager, 10 Caroline Drouin, 9 Pauline Bourdon; 1 Annaelle Deshayes, 2 Agathe Sochat, 3 Clara Joyeux, 4 Lenaig Corson, 5 Safi N’Diaye, 6 Marjorie Mayans, 7 Gaelle Hermet, 8 Romane Menager;

Suplentes: 16 Caroline Thomas,17 Dhia Traore,18 Chloe Pelle, 19 Celine Ferer, 20 Julie Annery, 21 Laure Sansus, 22 Morgane Peyronnet, 23 Ian Jason;

Espanha 29 x 05 Gales, em Madrid

Rugby Europe Women’s Trophy – 2ª divisão Feminina da Rugby Europe / 3ª divisão Feminina da Europa

Tchéquia 15 x 05 Suíça, em Brno

Seleção Jogos Pontos Tchéquia 2 6 Suécia 1 4 Finlândia 2 2 Suíça 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Women's Championship (1ª divisão);

Entre os homens, Holanda larga forte no “Six Nations C”

Entre os homens, além do amistoso entre Brasil e Portugal, o sábado contou com três partidas pelo rugby europeu. A Holanda fez sua estreia na temporada do Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”) e atropelou a Ucrânia por 64 x 08, mostrando que será forte concorrente para a Alemanha.

Uma divisão abaixo, pela Conference 1, Malta estreou atropelando fora de casa a Eslovênia, 42 x 14, ao passo que na Conference 2 deu Andorra sobre a Bósnia, 45 x 10.

Rugby Europe Trophy – 2ª divisão da Rugby Europe / 3ª divisão da Europa

Holanda 64 x 08 Ucrânia, em Amsterdã

Seleção Jogos Pontos Holanda 1 5 Ucrânia 2 5 Alemanha 1 4 Suíça 0 0 Lituânia 1 0 Polônia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe / 4ª divisão da Europa

Grupo Sul

Eslovênia 14 x 42 Malta, em Ljubljana

Seleção Jogos Pontos Croácia 2 9 Malta 1 5 Eslovênia 2 2 Israel 2 2 Chipre 1 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe / 5ª divisão da Europa

Grupo Sul

Andorra 45 x 10 Bósnia, em Andorra

Seleção Jogos Pontos Bulgária 2 10 Turquia 2 5 Andorra 2 5 Sérvia 2 4 Bósnia-Herzegóvina 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).