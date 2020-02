ARTIGO COM VIDEO – Inglaterra e França conquistaram grandes vitórias nesse domingo pelo Women’s Six Nations.

As francesas foram a Gales e aplicaram nada menos que 50 x 00 sobre as anfitriãs. Jogo de 8 tries sem resposta, comprovando favoritismo das Bleues.

Já a Inglaterra recebeu a Irlanda em jogo das então invictas e triunfou por 27 x 00, isolando-se na liderança. Sarah Hunter, Abby Dow, Jess Breach e Vicky Fleetwood marcaram no primeiro tempo para as inglesas e Simon Middleton cravou o último try na segunda etapa.

