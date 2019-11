ARTIGO COM VÍDEO – O fim de semana de rugby de seleções teve atrações no XV feminino, com o super clássico europeu entre Inglaterra e França rolando em Exeter.

Foi a segunda partida entre as duas potências neste mês. As inglesas venceram o primeiro embate, em solo francês, na semana passada, e nesse sábado voltaram a vencer, desta vez em casa. Diante de 9.699 torcedores, as Bleues marcaram dois tries, com Sansus e Boujard, mas deixaram os Red Roses encostarem, com a melhor jogadora do mundo Emilly Scarratt chutando 4 penais e, no finzinho, servindo Lydia Thompson para o try decisivo da virada inglesa, simplesmente no minuto final: 17 x 15.



Na Itália, o sábado foi de Itália contra Japão, com as japonesas conquistando um resultado maiúsculo ao empatarem em 17 x 17 com as ascendentes italianas.

Já na Escócia, o domingo foi de dérbi celta da equipe da casa com Gales, encerrado em triunfo galês por 17 x 03. As galesas se preparam para enfrentarem as Barbarians no dia 30.

Por fim, ainda rolou a decisão do título do Rugby Europe Women’s Trophy, a terceira divisão europeia, com a Tchéquia sendo campeão ao bater a Suécia por 17 x 05.

Amistosos

17 15

Inglaterra 17 x 15 França, em Exeter

17 17

Itália 17 x 17 Japão, em L’Aquila

03 17

Escócia 03 x 17 Gales, em Glasgow

Rugby Europe Women’s Trophy – 2ª divisão Feminina da Rugby Europe / 3ª divisão Feminina da Europa

Tchéquia 17 x 05 Suécia, em Praga

Seleção Jogos Pontos Tchéquia 3 10 Suécia 2 4 Finlândia 2 2 Suíça 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Women's Championship (1ª divisão);