ARTIGO COM VÍDEO – Teve a largada neste domingo o Women’s Six Nations, o Six Nations Feminino, com todos os jogos simultâneos. A grande partida foi, logicamente, o Le Crunch, o clássico entre França e Inglaterra, que rolou na cidade sulina de Pau.

Superiores a todos os concorrentes (no papel), França e Inglaterra fizeram um jogo de abertura com ares de final e a partida correspondeu às expectativas. Atual campeã, a Inglaterra conquistou uma preciosa vitória por 19 x 13, tendo dominado boa parte do encontro. A França, sempre poderosa no jogo de contato, não conseguiu se impor sobre a Inglaterra, mostra superioridade no momento. A ponta Dow e a asa Fleetwood marcaram os tries ingleses no primeiro, respondidos pela scrum-half francesa Sansus. No segundo tempo, a craque Scarratt, jogando agora com a camisa 13, cravou o try do triunfo das Red Roses.



O outro destaque foi a Itália vencendo fora de casa Gales por 19 x 15. Foram 3 tries para as italianas, que ainda tiveram outros 2 anulados pelo TMO. Domínio incontestável, apesar do placar parelho.



Já a Irlanda venceu a Escócia por 18 x 14, fechando uma rodada de jogos apertados. O try de interceptação de Parsons decidiu a favor das verdes.

Na próxima rodada, a França receberá a Itália, a Inglaterra visitará a Escócia e a Irlanda receberá Gales.

- Continua depois da publicidade -

13 19

França 13 x 19 Inglaterra, em Pau

Árbitro: Aimee Barrett-Theron (África do Sul)

18 14

Irlanda 18 x 15 Escócia, em Dublin

Árbitro: Aurelie Groizeleau (França)

15 19

Gales 15 x 19 Itália, em Cardiff

Árbitro: Sara Cox (Inglaterra)

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 1 4 Itália 1 4 Irlanda 1 4 Gales 1 1 Escócia 1 1 França 1 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;