ARTIGO COM VÍDEOS – A Inglaterra ainda tem chances de ser campeã do Six Nations 2020. Neste sábado, os ingleses triunfaram no clássico britânico sobre Gales por dinâmicos 33 x 30, em duelo realizado em Twickenham que rendeu aos ingleses o título da Tríplice Coroa (Triple Crown), troféu disputado entre as 4 nações das Ilhas Britânicas.

O jogo começou com a Inglaterra atropelando. Anthony Watson marcou o primeiro try do duelo em menos de 4 minutos, em jogada rápida de mãos da Rosa enquanto Gales esperava por um maul após o lateral. Foi Ben Youngs quem deu o passe reverso que quebrou a defesa galesa.

Logo depois, os galeses tiveram chance de try com Rob Evans, que não teve o controle na hora de finalizar no impaxcto. Halfpenny e Farrell trocaram penais, com o placar indo a 10 x 06 para os ingleses aos 22′. Gales conseguiu trazer a posse de bola a seu favor e levar os ingleses a mais penais, mas o breakdown inglês mais turnovers.

Foi aos 32′ que a Inglaterra conseguiu try crucial com Elliot Daly, finalizando na ponta após condução de fases perfeita de Youngs, um dos nomes do jogo. Farrell e Biggar ainda chutaram um penal cada antes da pausa, com o jogo indo ao intervalo com 20 x 09 para os donos da casa.

O segundo tempo começou perfeito para Gales, que começou sua reação com try de contra-ataque com Justin Tipuric finalizando. O placar apertou, mas a Inglaterra soube esfriar a situação com dois penais seguidos.

O momento decisivo para os comandados do técnico Eddie Jones veio aos 61′, com pressão inglesa por 10 fases até Manu Tuilagi marcar o try. Os visitantes conseguiram fazer uma reta final de jogo de amplo domínio territorial, mas marcaram seus tries quando o tempo já era escasso, com Biggar e Tipuric, aos 78′ e aos 81′. No fim, quem sorriu mesmo foi a Inglaterra. 33 x 30. A lamentar para os inglesas o bônus que não veio, por conta do domínio galês na reta final, e o cartão vermelho a Tuilagi, por tackle perigoso (pelo novo protocolo).

Gales enfrentará no sábado que vem a Escócia. Já a Inglaterra ficará esperando por uma derrota da França diante da Irlanda, uma vez que o jogo entre Inglaterra e Itália foi adiado (sem data para realização ainda) por conta da crise do coronavírus.

33 30

Inglaterra 33 x 30 Gales, em Londres

Árbitro: Ben O’Keefe (Nova Zelândia)

Inglaterra

Tries: Watson, Daly e Tuilagi

Conversões: Farrell (3)

Penais: Farrell (3) e Ford (1)

15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Tom Curry, 7 Mark Wilson, 6 Courtney Lawes, 5 George Kruis, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Joe Marler;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Joe Launchbury, 20 Charlie Ewels, 21 Ben Earl, 22 Willi Heinz, 23 Henry Slade;

Gales

Tries; Tipuric (2) e Biggar

Conversões: Biggar (3)

Penais: Halfpenny (2) e Biggar (1)

15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Nick Tompkins, 12 Hadleigh Parkes, 11 Liam Williams, 10 Dan Biggar, 9 Tomos Williams, 8 Josh Navidi, 7 Justin Tipuric, 6 Ross Moriarty, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Dillon Lewis, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Rhys Carre,18 Leon Brown, 19 Aaron Shingler, 20 Taulupe Faletau, 21 Rhys Webb, 22 Jarrod Evans, 23 Johnny McNicholl;

Seleção Jogos Pontos França 3 13 Inglaterra 4 13 Irlanda 3 9 Gales 4 7 Escócia 3 6 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;