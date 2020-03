O coronavírus abalou mesmo o Women’s Six Nations (Six Nations Feminino). Além do cancelamento prévio de Irlanda contra Itália, o jogo deste sábado entre Escócia e França também foi postergado, por conta de uma atleta escocesa ter pego a doença.

Com isso, apenas uma partida agitou a quarta rodada, com a Inglaterra mantendo sua liderança invicta ao fazer 66 x 07 sobre Gales, no Stoop, em Londres, casa do Harlequins. Foram 10 tries para as Red Roses, com destaque para a segunda linha Poppy Cleal, que marcou hat-trick (3 tries).



A Inglaterra não jogará na próxima semana, por conta do adiamento de seu jogo contra a Itália. Com isso, as inglesas só serão campeãs na semana que vem caso a França seja derrotada pela Irlanda e sem bônus para as irlandesas – ou caso haja empate entre França e Irlanda. De outro modo, o torneio ficará sem campeão até os jogos envolvendo a Itália sejam realizados.

66 07

Inglaterra 66 x 07 Gales, em Londres

Árbitra: Amber McLachlan (Austrália)

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 3 11 Irlanda 3 9 Itália 2 4 Escócia 2 1 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Holanda cai em casa contra a Rússia na largada das Eliminatórias na Europa

O fim de semana foi ainda importante para o rugby XV feminino por conta da largada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 na Europa. Em Amsterdã, a Holanda foi derrotada pela Rússia em jogo apertado, 27 x 21. As duas seleções ainda enfrentarão a Espanha e o vencedor do triangular se somará a Irlanda, Itália e Escócia na fase final das Eliminatórias.

21 27

Países Baixos (Holanda) 21 x 27 Rússia, em Amsterdã

Árbitra: Aurelie Groizeleau (França)