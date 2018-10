ARTIGO COM VÍDEOS – Neste sábado teve início na Inglaterra a série de três partidas de Rugby League – o rugby de 13 jogadores – entre a seleção da casa e a Nova Zelândia, fechando a temporada da modalidade.

A primeira partida da série em solo inglês foi em Hull, com mais de 17 mil pessoas de público. E foi um jogão, indefinido até o fim. Sam Tomkins marcou o primeiro try do duelo para os ingleses, mas os Kiwis viraram antes do intervalo com tries de Marsters e Nikorima. Os donos da casa empataram com um penal try em cima de Jake Connor, mas Shaun Johnson devolveu a frente à Nova Zelândia graças a 2 penais certeiros que abriam 14 x 12 para os visitantes. Porém, no apagar das luzes, o debutante Oliver Gildart disparou em contra golpe para fazer o try da vitória inglesa. Momento mágico, para o delírio do torcedor inglês. 18 x 16.

O segundo jogo entre os dois times será no sábado que vem, em Liverpool.

ON DEBUT 👌@OliverGildart3 steps through the Kiwi defence to grab a memorable debut try 📺 LIVE Now on BBC One pic.twitter.com/aAri5Vt9ez — England Rugby League (@England_RL) 27 de outubro de 2018

O League inglês ainda viveu mais dois jogos em locais diferentes. Os Knights, a seleção B da Inglaterra, foi à Papua Nova Guiné e venceu a seleção da casa por 16 x 12, em Port Moresby, ao passo que a seleção feminina da Inglaterra venceu a França em solo francês, em Carcassonne, por 54 x 04.

Europa respira Eliminatórias para a Copa do Mundo

Enquanto isso, França, Gales, Irlanda e Escócia iniciaram neste sábado as disputas do Euro A, a divisão de elite da Rugby League European Federation, que vale 2 vagas na Copa do Mundo de Rugby League de 2021.

Irlandeses e franceses largaram na frente bem. A Irlanda venceu a Escócia por 36 x 10 e a França guardou 54 x 18 em Gales. Foi só a primeira rodada. No sábado que vem tem Irlanda contra França, ao passo que Escócia jogam no desespero na sexta.

18 16

Inglaterra 18 x 16 Nova Zelândia, em Kingston-upon-Hull

Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021

Euro A – 1ª divisão da Europa

1ª rodada

Irlanda 36 x 10 Escócia, em Santry

França 54 x 18 Gales, em Carcassonne

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?