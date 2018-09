Depois de cancelar contratos profissionais de suas seleção de XV feminino, a RFU (a federação inglesa) anunciou que voltará a ter atletas contratadas em tempo integral para jogar XV feminino.

Serão ao todo 28 jogadoras profissionais para a modalidade, recolocando a Inglaterra na liderança do processo de profissionalização do XV feminino.

Nova Zelândia e Austrália revelam detalhes de candidatura à Copa do Mundo

A próxima Copa do Mundo Feminina (de Rugby XV), que ocorrerá em 2021, ainda não teve sua sede escolhida, com o processo de eleição da sede se aproximando da definição. O World Rugby (a federação internacional) escolherá o palco do torneio em novembro deste mês e uma coisa é certa: a Copa do Mundo Feminina será realizada na Oceania pela primeira vez na história.

Austrália e Nova Zelândia são as candidaturas finalistas e já revelaram detalhes. A Austrália terá um Mundial mais modesto, centrada na cidade de Newcastle, a 8ª maior do país, a 160 km de Sydney.

Já a Nova Zelândia pretende organizar o torneio em sua principal cidade, Auckland, com o North Harbour Stadium como sede principal, mas abrindo possibilidade para o Eden Park (maior estádio do país) receber alguma(s) partida(s).

Aproveitando a candidatura, a Nova Zelândia celebrou que teve entre 2017 e 2018 quase 15% de aumento no número de mulheres jogando rugby no país.