A CBRu já colocou à venda os ingressos para os dois jogos em casa do Brasil pelo Sul-Americano Seis Nações de Rugby XV. Os Tupis enfrentarão o Paraguai nesse sábado, dia 11, fora de casa, mas depois farão duas partidas em casa, contra Uruguai XV, em Osasco, no dia 18, e contra a Argentina XV, em Belo Horizonte (no Estádio Independência), no dia 25.

Os Tupis estarão pela primeira vez na história defendendo o título de campeões sul-americanos, dando um atrativo extra aos eventos.

Brasil x Uruguai XV: Estádio José Liberatti, Osasco, dia 18/05, 16h:

– Valor: a partir de R$ 12,00

– Menores de 12 anos e maiores de 60 anos não pagam

– Abertura dos portões 2 horas antes do início do jogo

– Venda de ingresso na bilheteria do estádio no dia do jogo, a partir das 10h

– Venda de produtos oficiais da Brasil Rugby no local (aceita cartões)

– Não é permitido sair do estádio e entrar novamente

Brasil x Argentina XV: Estádio Independência, Belo Horizonte, dia 25/05, 16h:



– Valor: a partir de R$ 15,00

– Menores de 12 anos e maiores de 60 anos pagam meia entrada

– Abertura dos portões 2 horas antes do início do jogo

– Venda de ingresso na bilheteria do estádio no dia do jogo, a partir das 10h

– Não é permitido sair do estádio e entrar novamente

– Realização em parceria com a Brasil FA

Sul-Americano de XV: