Estão abertas as inscrições para a 1ª Etapa do Circuito Gaúcho de 7’s Feminino 2018. O evento ocorrerá no dia 24 de junho (domingo) pela organização do Charrua. A etapa de abertura acontecerá na Sociedade Hípica Porto Alegrense, casa das índias.

Como realizar a inscrição

O Campeonato contará com quatro equipes fixas: Charrua, Predadores, Antiqua e Farrapos. Os demais times (convidados) têm até 19 de junho (terça-feira) para solicitarem sua participação por meio do e-mail feminino@fgrugby.com.br. A tabela para a primeira etapa será definida de acordo com a colocação dos clubes no CGR 7’s Feminino 2017, assim que encerradas as inscrições.

Para participar, os clubes devem estar federados e em dia com suas obrigações junto à FGR, conforme regulamento. A federação das atletas deve ser concluída até o dia 20 de junho (quarta-feira). Além do pagamento da anuidade da Federação, os documentos abaixo devem constar no Cadastro Nacional do Rugby (CNRu) e a atleta deve estar aprovada pelo clube também até a mesma data.

- Continua depois da publicidade -

Para se federar junto à FGR, seguem os documentos necessários:

– Foto;

– Atestado Médico (datado de 2018);

– Documento de identificação;

– WR Laws e Rugby Ready (datados de 2018);

– Declaração de Uso de Imagem e Declaração de Antidoping (datados de 2018);

– Pagamento anuidade FGR;

Cada equipe poderá inscrever até 14 atletas e 3 membros para a Comissão Técnica (CT), sendo a data de nascimento requerida até 31 de dezembro de 2002.

Mais informações e dúvidas por meio do e-mail feminino@fgrugby.com.br

Próximas etapas

O CGR 7’s Feminino 2018 terá um total de cinco etapas. Elas serão realizadas até novembro nas seguintes datas e sedes:

2ª etapa – 22 de julho: Predadores (Guaíba)

3ª Etapa – 19 de agosto: Antiqua (Pelotas)

4ª Etapa – 16 de setembro: Farrapos (Bento Gonçalves)

5ª Etapa – 25 de novembro: Charrua (Porto Alegre)

Retirado de: FGR – site oficial