Atenção atletas e entusiastas do melhor esporte que existe no extremo sul do Brasil! Já estão abertas as inscrições pro Beach Rugby da maior praia do mundo! Este ano a novidade será a inclusão da categoria Juvenil Masculino.

“Se o teu clube tem time juvenil masculino já entra em contato e vem bem louco inscrever esses piá!”

Fiquem de olho nas redes da Associação Riogandina de Rugby que nos próximos dias para mais informações.

Whatsapp (53) 99103 5353

Email arrugby@gmail.com