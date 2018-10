A poeira do XV mal baixou e já é hora das categorias de base pensarem no Seven a side!

Estão abertas as inscrições para o Paulista Sevens Juvenil M17, que ocorrerá em um formato inédito e em sede inédita. Disputado em um único dia, doze equipes se enfrentarão pela classificação para a etapa final em dezembro, que contará com as oito melhores equipes em cada categoria se enfrentando pelo título em São José dos Campos.

Pela primeira vez, uma etapa do Juvenil será realizada fora do Vale e da Capital, cabendo à cidade de Americana receber o evento com organização dos Piratas, refletindo o compromisso do clube com o desenvolvimento da base e também o crescimento do esporte na região, que mais uma vez contou com representantes na temporada de XV.

CALENDÁRIO

M17 – 27/10 em Americana – INSCRIÇÕES ABERTAS

M15 – 03/11 em Vinhedo

M19 – 10/11 em São Paulo

FINAL (M15, M17 e M19) – 01 e 02/12 em São José dos Campos

LOCAL

La Piratera – sede do Piratas Rugby Clube

Endereço: Avenida Campos do Jordão, 750

Bairro: Parque Novo Mundo

Cidade: Americana, SP

INSCRIÇÕES

Custo: R$300

Inscrição de até 15 atletas – 12 na súmula de cada jogo

Inclui: frutas e água no dia da competição

Prazo: 24/10

Ag 278 operação 013

Conta 5459-8

CPF 28134298800

CONTATO

Para mais informações (dados bancários para pagamento, confirmação de pagamento e dúvidas) devem ser entrem em contato nos emails: marcelo_flamma@yahoo.com.br e juvenil@fprugby.org.br